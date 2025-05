Zaživel prenovljeni Ariston

Priljubljena kinodvorana Ariston pri Sv. Vidu, znana po predvajanju žanrsko raznolikih ter visokokavostnih filmskih vsebin, je zaživela v prenovljeni in posodobljeni podobi. Dvorana je bila skoraj dve leti deležna temeljitih prenovitvenih del, ki so se zaključila v preteklih dneh, upravitelj kina, združenje La Cappela Underground, pa je prenovljeno dvorano, ki ima po novem tudi gostinsko ponudbo, pred predstavniki lokalnih oblasti in ljubitelji sedme umetnosti predstavil danes dopoldne.

Ambiciozen projekt prenove, ki je bil vreden skoraj 950 tisoč evrov, je opisala predsednica združenja La Cappela Undreground Chiara Barbo. Ta je povedala, da novi Ariston ne bo le kinodvorana, ampak tudi večnamenski prostor, v katerem bodo prostor dobili tudi drugi umetniški izrazi. »Za nami sta dve naporni leti, a z doseženim rezultatom smo izredno zadovoljni. Klasično kinodvorano smo spremenili v avantgardni prostor, v katerem bodo filmi še naprej igrali glavno vlogo. Istočasno pa želimo biti tudi kulturni center, v katerem bomo gostovali najrazličnejše dogodke. Vse to nam je uspelo uresničiti po zaslugi evropskih sredstev, deželne vlade, Fundacije CRTrieste in dveh bančnih zavodov,« je povedala predsednica, ki se je pohvalila tudi s tem, da bo Ariston prva kinodvorana, v kateri bo pred ali po filmskih projekcijah mogoče tudi sesti v kavarno in nekaj popiti. Gostinsko ponudbo bo vodila kavarna MUG, ki ima drugi obrat v Kavani.

In kako zgleda prenovljeni Ariston? Vhodna veža je prostornejša zaradi izbire barv, v njej pa so uredili tudi kavarnico, v kateri bo mogoče kupiti tudi popcorn, ki ga bodo stregli v embalaži, ki spominja na tiste dobre stare čase, ko so ljudje množično zahajali v kino. V dvorani so namestili 247 udobnih naslonjačev v modrem žametu, ki spominjajo na udobje in domačnost mestne filmske dnevne sobe. Filme bodo predvajali na platnu najnovejše generacije, namestili so tudi laserski projektor, obdržali pa so tudi 35mm projektor, s katerim bodo lahko ponudili starodobno filmsko izkušnjo, ki omogoča uporabo filmskega traku.