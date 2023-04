Že štirideset let se bori proti spletni pedofiliji

Pojav pedofilije je s širjenjem uporabe interneta v vsakdanjem življenju postal dan za dnem bolj viden in grozljivo razširjen. V svetu, ki ga označujemo za virtualnega, čeprav ima stvarne posledice, se vsak dan pojavljajo tisočine fotografij in videoposnetkov otrok, žrtev spolnega zlorabljanja in nasilja. Posnetki so dragocen material, ki ga kriminalne organizacije prodajajo pedofilom po celem svetu in s tem ustvarjajo pravi nezakoniti spletni trg, ki ne pozna krize, meja ali omejitev. Proti internetni pedofiliji se že od prvih pojavov v osemdesetih letih bori Don Fortunato di Noto, sicilijanski duhovnik, ki bo jutri predaval v prostorih župnije Žalostne matere Božje na Trgu Valmaura ob 20. uri.

Don Fortunato je svoj boj proti pedofiliji začel prav v osemdesetih letih, ko je med brskanjem po spletu v Rimu odkril spletno stran pedofilov. Ustanovil je organizaciji Telefono Arcobaleno in Meter, ki se na mednarodni ravni borita proti pedofiliji ter redno sodelujeta s poštno policijo in drugimi institucijami. Bil je med prvimi, ki so odkrili tajno družbo Fronte per la liberazione dei pedofili (Fronta za osvoboditev pedofilov), skupino, na čelu katere je stal rimski policist. Pred dvajsetimi leti je prijavil več primerov, ki so bili povezani z evropsko hudodelsko mrežo pedofilov, in bil zato tarča številnih groženj. Dal je pobudo za Dan spomina na otroke žrtve zlorabe, nasilja in otopelosti (18. novembra) ter za Mednarodni moratorij proti pedofiliji.

Mednarodna nevladna organizacija Telefono Arcobaleno od leta 1996 ščiti pravice otrok in mladih v več kot 100 državah. S politiko nične tolerance se bori proti spolnemu in drugim oblikam nasilja nad otroki, v stvarnem in virtualnem svetu. Na strani www.telefonoarcobaleno.org so na voljo vse informacije o delovanju organizacije, ki vsak dan vsakih šest minut prijavi in da zapreti pedofilsko spletno stran. Vsakih devet minut prejme organizacija telefonski klic na številko 800 025777, na katero je mogoče, tudi anonimno, prijaviti primer pedofilije.