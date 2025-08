»Zelo smo si različni, smo pa povezani - kot bratje in sestre«

Zleta se tradicionalno udeležujejo tudi zamejske tabornice in taborniki, tako velja tudi za vseslovensko taborniško srečanje v Kazljah pri Sežani. Kot nam je ob našem obisku povedala vodnica Dana Milič - Meduza, Rod modrega vala (RMV) tokrat zastopa 10-članski vod s predstavniki različnih tržaških družin, za katere izmenično skrbi sedem vodnikov.

Vsi skupaj na Trgu 6

Skupaj s taborniki iz Domžal, Ljubljane in Ilirske Bistrice domujejo na območju, ki mu pravijo Trg 6 - Škavnica, tako da se priložnost za stik z drugimi udeleženci ponuja tako rekoč že pred šotorom. Natalia Milič - Misel in Deva Batti - Vijolica sta 31. julija zaključili poletni tabor RMV v Cerknici, po kratkem postanku doma pa sta bili že na Zletu. Strinjata se, da je udeležba na tako množičnih taborjenjih nekaj povsem drugačnega. Če so tabori višek celoletnega dela, je Zlet predvsem praznik taborništva, na katerem sta v ospredju spletanje novih poznanstev in utrjevanje vezi med rodovi.

»Veliko nas je in zelo smo si različni, vseeno pa smo povezani - kot bratje in sestre. Upam, da se bodo nova prijateljstva tudi nadaljevala,« nam je povedala Vijolica. »Kljub razlikam se dobro razumemo in se imamo zelo lepo,« je še dodala Misel, ki je zadovoljno ocenila, da so ravno zato v nekaj dneh uspešno zgradili pravo skupnost.