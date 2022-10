Zemljevid točk, prijaznih do ljudi z demenco

Ob septembru, svetovnem mesecu Alzheimerjeve bolezni, so v društvu De Banfield, ki se ukvarja z ranjljivimi starejšimi osebami (predvsem tistimi z demenco), organizirali več pobud. Zadnjo so predstavili prav včeraj v muzeju Sartorio. Pripravili so namreč vijoličasti zemljevid, ki prikazuje tiste točke v mestu, ki so ljudem z demenco prijazne.

Tržaški občinski odbornik za socialno politiko Carlo Grilli je zadovoljen, da občina spremlja društvo De Banfield pri njenem prizadevanju za ustvarjanje boljšega okolja za dementne osebe, tudi zato, ker se tematika tiče vseh, saj skoraj vsak pozna ljudi s to boleznijo. »Bolezen prizadene vso družino, ne samo posameznika,« je prepričan. Pri občini bi radi organizirali izobraževanje za vse zaposlene na občini, ki so v stiku z občani, da bi se lahko ti zavedali, če imajo pred sabo osebo s to patologijo. Predsednica društva De Banfield Maria Teresa Squarcina pa je dejala, da želijo s svojimi aktivnostmi bolezen narediti bolj lahkotno, zato organizirajo pobude, ki lahko združijo prijetne stvari s koristnimi.

Že desetletja društvo sicer sodeluje z organizacijo Federazione Alzheimer Italia. Predstavnica le-te, psihologinja Alessia Rossetti, je razložila, da so leta 2016 začeli s projektom Dementia Friendly Italia po zgledu angleškega modela. V Italiji so do danes ustanovili 44 takih točk. S projektom si prizadevajo predvsem za inkluzivnost ljudi z demenco in za preprečevanje stigme okoli te bolezni. »Začeli smo z enostavno idejo, da ne želimo zapustiti bolnih oseb in njihovih družin,« je pojasnila Alessia Rossetti. Organizacija tako pomaga pri izobraževanju ljudi, obenem pa si prizadeva, da bi sodelovala s šolami in ustvarila »demenci prijazno generacijo«. Pri združenju se trudijo tudi za to, da bi preprečili stigmatizacijo bolezni. Družina, ki je brez podpore, se namreč počuti sama. Tudi zaradi tega se večkrat zgodi, da se za prvi obisk pri specialistu odločijo zelo pozno, kar je škoda, saj bi se bolnikom z zgodnejšo diagnozo dalo bolj pomagati.