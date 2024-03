Ženske naj zahtevajo to, kar jim pripada

Številni sindikati so danes ob 8. marcu, mednarodnem prazniku žensk, oklicali vsedržavno stavko. Na ulicah se bodo v raznih italijanskih mestih in tudi v Trstu oglasile aktivistke, ki so se odzvale na klic gibanja Non una di meno. Opozarjale bodo na potrebo po spoštovanju žensk in večji enakopravnosti, obravnavale pa bodo tudi druge teme, kot je nasprotovanje vojnam in solidarnost z zatiranimi ljudstvi. V Trstu se bodo najprej zbrale ob 11. uri na Trgu Stare mitnice, kjer bodo delile letake in ozaveščale mimoidoče. Ob 16. uri se bo akcija ponovila na Trgu Hortis, od koder bo ob 17. uri krenil protestni sprevod.

Ali je protest z zvočniki in transparenti učinkovit protistrup proti diskriminaciji žensk in patriarhalni družbi, pa tudi, če je zapostavljanje žensk v različnih okoljih še prisotno, smo vprašali pet mladih tržaških Slovenk, aktivnih na različnih področjih.

Glavo dvigajo tudi na spletu

»Pozorno sledim organizacijam, kot je Non una di meno. Protest se dandanes pojavi v različnih oblikah. Mladi morda raje dvigajo glavo na družbenih omrežjih, kar je lahko po svoje zelo učinkovito,« je povedala Ester Gomisel, profesorica slovenščine na liceju Antona Martina Slomška. »Figura ženske je v šoli že zgodovinsko nekako bolj priznana, tako da v službi manj občutim težo diskriminacije, v glavnem pa jo doživljam ... in še kako! Naj samo navedem par primerov: ko iskreno poveš, da se ti je zgodilo nekaj nepravičnega in ti ne verjamejo oziroma ti rečejo, da zagotovo pretiravaš. Ali pa, ko ti pridejo na uho stereotipni izrazi, kot je tisti, da saj ženske ne znajo voziti,« je navedla profesorica, ki ji obeleženje mednarodnega praznika žensk veliko pomeni, čeprav bi ga raje videla v manj »kapitalistični preobleki«, je še dejala.

Ženskih avtoric ne berejo

Da je shod, tako kot tudi druge oblike opozarjanja na temo diskriminacije žensk, koristen pri vzbujanju razmisleka, je prepričana tudi Jana Kalc. Knjigarnarka, zaposlena v Tržaškem knjižnem središču, je opazila, da moški redkokdaj segajo po ženskih delih. Na knjižni nasvet pa ji je že marsikdo odgovoril, da ženskih avtoric ne prebira ...

