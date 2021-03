Ženske v politiki: zmagovita in vzorna izbira

Italijanska politika je patriarhalna. Trditev bi lahko bila podnaslov srečanja Ženske v politiki: borke sodobne družbe, ki ga je Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) priredila v ponedeljek ob mednarodnem dnevu žensk. Senatorka Tatjana Rojc, županji zgoniške oz. repentabrske občine Monica Hrovatin in Tanja Kosmina, tržaški občinski svetnici Valentina Repini in Sabrina Morena ter predsednica zahodnokraškega rajonskega sveta Maja Tenze so odgovarjale na vprašanja Martine Jazbec in skupaj ugotavljale, kakšno je aktualno stanje v Italiji.

Spletno debato je sicer uvedel tržaški pokrajinski tajnik SKGZ Igor Tomasetig, ki je poudaril, da se ženske skozi vso zgodovino borijo za enakopravnost: »Veliko je bilo doseženega, a preveč je še razlik. SKGZ je primer dobre prakse, saj štirim organom od petih predsedujejo ženske.« Deželna predsednica Ksenija Dobrila je nato pristavila, da je v današnji družbi nekaj narobe, ne le zaradi nasilja nad žensko, fizičnega ali psihološkega: »Čedalje več razvitih držav ima na vodilnih mestih ženske figure. Prav v teh državah so se hitro odzvali na pandemijo in imeli boljše rezultate. Staviti na ženske v politiki je zmagovito in vzorno.«Večerno srečanje ob 8. marcu je organizacija posvetila dvema pomembnima figurama, Mariji Bernetič in Jelki Grbec, prvima slovenskima parlamentarkama. Zgodovinar Štefan Čok je povzel življenjsko zgodbo obeh političark, ki sta doživljali politične nemire, vojno in preporod v dvajsetem stoletju.