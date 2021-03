Zeropixel v Skladišču 26

Glasba je rdeča nit festivala Zeropixel 2020, ki ponuja kar pet razstav v prostorih Skladišča 26. Od četrtka do 26. marca si bodo obiskovalci ogledali še predvsem osebno razstavo nizozemskega fotografa, znanega po portretih slavnih glasbenikov, Antona Corbijna. Na izobešenih panojih bodo prepoznali Peta Townshenda, Elvisa Costella, Briana Ferryja, Nicka Cavea, Davida Bowieja, Briana Ena, Vanesso Paradis in druge.

[N]evermind je naslov zbirke Davideja Dionisia, zmagovalca nagrade Sergio Scabar leta 2019, Maurizio Frullani ponuja v ogled zbirko Sulla strada del Raga, posvečeno izdelovalcem glasbil in njihovim učencem. Ljubiteljem analogne fotografije so organizatorji pripravili skupinsko razstavo mehiških umetnikov Hablando en plata. Zbirka del Fabia Rinaldija Palio di San Donato obiskovalcem ponuja pravo reportažo znane uprizoritve srednjeveškega turnirja sv. Donata, ki ga vsako leto prirejajo v Čedadu. Razstave si bo mogoče ogledati ob ponedeljkih med 13. in 17. uro ter ob četrtkih in petkih med 17. uro in 19.30.