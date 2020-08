Zgodbe devetih človeških biserov

Upanje in Zaupanje z veliko začetnico. Ta binom, ali drugače rečeno obojestranska vez med Kristino Martelanc in njenimi junaki, je skupni imenovalec devetih zgodb, ki jih je avtorica, sicer voditeljica skupin za samopomoč, prelila v knjižno delo Vzponi iz brezna stiske . Knjigo, ki jo je izdala Goriška Mohorjeva družba, so v četrtek zvečer prvič predstavili na sedežu Tržaškega pomorskega kluba Sirena, ob soprisotnosti avtorice in profesorice Majde Cibic.

»Kristinina pričevanja so ogledalo njene več desetletne delovne izkušnje v skupinah za samopomoč. K njej so se vsa ta leta zatekali po pomoč posamezniki, ki so doživljali stisko, ali so se znašli v težavah, iz katerih sami niso mogli najti izhoda,« je uvodoma razložila profesorica Cibic in dodala, da v knjigi nastopajo junaki vseh starosti, od male deklice do najstnika in odrasle osebe. Avtorica je tako v svoji knjigi zbrala devet kratkih pripovedi oziroma predstavila devet zgodb posameznikov, ki jih povezujejo najrazličnejši vidiki bolečine, pri čemer je segla globoko v njihovo podzavest.

Pri pisanju je avtorica jezikovno plat uskladila z vsebinsko. Pripovedi tako vsebujejo številne ekspresivne izraze, saj so junaki tekom pogovorov iz sebe želeli izbruhniti stiske in težave, ki so jih pestile. Poleg tega je Martelančeva, ki goji tudi ljubezen do ilustracije, sama opremila naslovnico knjige. Na temno modro podlago je tako v levi kot zarisala izhodiščno točko, od koder se v višino razvija nešteto svetlih črt. Nekatere segajo ravno proti vrhu, druge pa zaidejo in se izgubijo v črnini, večina pa se jih na koncu združi v svetlo točko. Ilustracija je tako postala metafora izhoda iz brezna stiske. Vsak človek v stiski ima namreč svoj ritem: nekateri prej pridejo na dno tunela, drugi zaidejo, se spet poberejo, vztrajajo, na koncu pa tudi njim uspe.