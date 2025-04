Zgodovinska tramvaja bosta za zdaj še počivala

Potem ko je openski tramvaj le dobil zeleno luč za ponovno vrnitev na progo, ki povezuje Opčine s tržaškim mestnim središčem, se nekateri sprašujejo, kdaj bo ponovno zaškripal tudi starosta krajevnega potniškega prevoza. To je zgodovinski tramvaj, pravzaprav na openski postaji že dolgo mirujeta kar dva zgodovinska tramvaja iz obdobja izgradnje avstrijske tramvajske proge: nekdanja številka 1 in 6.

V preteklosti sta tramvaja ob posebnih priložnostih opravljala krajše, izredne vožnje med Opčinami in Škorkljo. Ali nameravata Občina Trst in prevozno podjetje Trieste Trasporti spet prirejati zgodovinske vožnje, je zanimalo tudi vzhodnokraškega rajonskega svetnika Jadrana Vecchieta (Demokratska stranka), ki je na to temo vložil svetniško vprašanje. Odgovoril mu je sam tržaški župan Roberto Dipiazza.

Popolnoma delujoč, a miruje

Župan je potrdil, da sta zgodovinski prevozni sredstvi - tako kot novejši tramvaji - v lasti občine, upravlja pa ju podjetje Trieste Trasporti. Tramvaj št. 6 so s pomočjo originalnega projekta restavrirali leta 2002, ob priložnosti stoletnice izgradnje tramvajske proge, in je popolnoma delujoč. Ni pa uporaben v sklopu vsakdanjega ponujanja javnega prevoza, saj ni kompatibilen s sistemom žične vzpenjače na najstrmejšem predelu tramvajske proge (na območju Škorklje).

Tudi tramvaj št. 1 je bil deležen prenove, in sicer leta 1992. Miruje pa že več kot deset let, ker so v motorju odkrili azbest. Za sanacijo, mehanska in električna popravila ter za izboljšanje stanja karoserije bi morala občina vložiti najmanj 60 tisoč evrov, je pojasnil Dipiazza. Dodal je tudi, da se občina še ni obrnila na licenčno agencijo Ansfisa, ki izdaja uporabna dovoljenja za vožnjo, možnost zagona dveh tramvajev bo najprej preučila s podjetjem Trieste Trasporti. Prioriteto pa predstavlja trenutno zagotavljanje ustreznega javnega prevoza.