Žičnica: denarja iz Rima (za zdaj) ni

Kljub prizadevanjem predstavnikov Lige in ministra za infrastrukturo Mattea Salvinija v predlogu proračuna italijanske vlade za leto 2026 ni sredstev za tržaško žičnico. Na to je v ponedeljek zvečer opozorila senatorka Tatjana Rojc (Demokratska stranka), uradna potrditev pa je prišla tudi z ministrstva za infrastrukturo in prevoze (MIT). Tu so zapisali, da ima minister Salvini zelo pri srcu načrt za žičniško povezavo »Trst–Staro pristanišče–Kras«. Zato je bil k predlogu proračuna predstavljen amandma, ki bi de facto za nekaj let anticipiral izplačilo sredstev MIT in tako omogočil začetek del. Finančno ministrstvo (MEF) pa ga je zavrnilo, ker je ocenilo, da bi to se državni stroški zaradi tega povišali.