Živinorejci pogrešajo kraško klavnico

Morda ne vedo vsi, da na Tržaškem ni več klavnice. Če se tega veselijo ljubitelji živali in okoljevarstveniki, so po drugi strani živinorejci od Milj do Gorice primorani peljati svoje živali na zakol v najbližjo klavnico v Furlaniji - Julijski krajini, to je Krmin. Na slovenski strani meje delujeta na Primorskem sicer dve klavnici, a če je meja za nekatere odpravljena, je v tem primeru v breme, saj zahteva prevažanje živine čez njo reševanje zahtevnega birokratskega postopka, s katerim se večina kmetov poleg svojega dela noče ukvarjati.

Klavnica z dolgo zgodovino

Birokratski zapleti pa so, vsaj na prvi pogled, razlog, zaradi katerega je trenutno zaprta proseška klavnica, ki je bila dolga leta edina na Tržaškem. Z dolgo tradicijo je bila od leta 1920 do 2016 v lasti proseške družine Emili, nato pa je prešla v roke družbe MPQ in italijanskega podjetnika Domenica Scandinara. Klavnica je sicer delovala do leta 2021, ko so se odločili, da prenovijo prostore in bolje uredijo ločeno klavno linijo za divjad, predvsem za obdelavo divjih prašičev. Del je bilo jeseni konec in vse je kazalo, da bodo storitev ponovno ponujali od novembra. Vrata klavnice pa so še danes zaprta.

