»Znanost je nevtralna, objektivna in preverljiva«

Da je ena od glavnih vrednot, ki jih ima znanost ta, da je nevtralna, pa še objektivna in preverljiva, nima predsodkov in si prizadeva, da bi zaščitila pravice vseh. Tako je na današnji slovesnosti ob odprtju akademskega leta mednarodne šole za napredne študije Sissa dejal novi direktor šole Andrea Romanino. »Svoj mandat začenjam v času, ko po zaslugi zdravstvenega upravljanja pandemije lahko gledamo v prihodnost z večjim optimizmom. Zavarovati moramo pot, ki je našim študentom in raziskovalcem omogočila povratek v laboratorije in predavalnice. Zato bomo to znanost še naprej ščitili in spoštovali.«

Direktor Romanino je med drugim opozoril, da si prizadevajo, da bi izboljšali odnose med znanostjo in družbo in spomnil na štiridnevno Nacionalno konferenco o znanstveni komunikaciji, ki se je začela ravno tako danes. Poleg covida-19 se bo lotila znanstvenih, političnih in zdravstvenih izzivov, s katerimi se danes soočamo – od umetne inteligence, do podnebnih sprememb, novih vesoljskih podvigov, personalizirane medicine.

»Glavna razlika od prejšnje zime je ta, da imamo danes visoko precepljenost, ki vpliva na razmerje med rastjo novih primerov in hospitalizacijami, in pomeni zaščito prebivalstva Nekdanji študentki na šoli Sissa in danes znanstveni direktorici francoskega nacionalnega inštituta za zdravje in medicinske raziskave INSERM iz Pariza, epidemiologinji in svetovalki predsednika Macrona za pandemijo Vittorii Colizzi je bila poverjena letošnja lectio magistralis, v kateri se je poglobila v podatkovni boj proti pandemiji.