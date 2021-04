Znanstvena fantastika za vse okuse

Obiski z vesolja, roboti, časovna potovanja, nadsvetlobna hitrost, umetna inteligenca, svetovne katastrofe: vse to in še več na dosegu miške. Tržaški festival Trieste Science+Fiction predstavlja prvo italijansko platformo za pretočno predvajanje SciFiClub.it, posvečeno izključno znanstvenofantastičnim filmom. Izvedenci mediateke La Cappella Underground so pripravili začetni izbor dvajsetih naslovov – od nepozabnih zimzelenih uspešnic do zmagovitih celovečercev tržaškega festivala, ki je lani slavil svoj dvajseti rojstni dan. Vsak mesec bodo naložili tri ali štiri nove filme. V SciFi Clubu bodo svoje mesto dobili bodisi znani filmi, ki so navdušili že več generacij in dobitniki tržaških nagrad Asteroide in Méliès d’argent kot druge manj znane krajevne poslastice in presenečenja iz vseh petih celin. V Italiji bo denimo prvič na voljo večkrat nagrajeni celovečerec Embers režiserke Claire Carré, ki pripoveduje zgodbo skupinice preživelih svetovni pandemiji. Vsak mesec bodo pripravili tudi pogovorno oddajo in se spletno povezovali z oboževalci. Platformo so ustvarili v partnerstvu s portalom Mymovies.it in je dostopna le na italijanskem državnem omrežju. Filmi bodo na voljo v izvirniku z italijanskimi podnapisi. Za mesečni abonma bo treba odšteti 5,90 evra, za šestmesečni pa 29,90 evra.