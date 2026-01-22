Žrtvam holokavsta vračajo dostojanstvo

Dodatnih dvajset tlakovcev spomina, ki so jih včeraj zabetonirali v tla tržaških ulic in trgov, bo odslej mimoidoče spominjalo na osebe, ki so jih iz Trsta deportirali v nacistična koncentracijska taborišča. Na medeninastih kockah - oziroma Stolpersteinih, kot jih je poimenoval njihov izumitelj in nemški umetnik Gunter Demnig - so zabeležena njihova imena ter podatki o rojstvu, kraju deportacije in na večini izmed njih na žalost tudi smrti v taborišču. Za postavitev novih spotikavcev je ob bližajočem se dnevu spomina tudi letos poskrbela tržaška judovska skupnost.

Skupno 150

Prvo kocko so včeraj zjutraj postavili v Ulici Beccherie pred hišno številko 14 v spomin na Emilio Levi Caimi, ki so jo nacisti deportirali pri 71 letih starosti. Sto petdeseto - toliko je sedaj kock, ki opozarjajo na grozote holokavsta v Trstu - so zvečer namestili v spomin na Giacoma Gerstenfelda, ki so ga prav tako kot mlajšo sestro Emilio Amalio Gerstenfeld in njenega komaj trimesečnega sina Gianfranca Gerstenfelda deportirali v uničevalno taborišče Auschwitz. Njihove in druge življenjske zgodbe številnih, ki jih je doletela podobna usoda, so tudi letos pripovedovali dijaki in dijakinje tržaškega liceja Petrarca ter sorodniki deportirancev, ki so zaprosili za postavitev spominskih tlakovcev.

V spomin in kot svarilo

»S tlakovci želimo vrniti dostojanstvo tistim, ki so jih pred več kot osemdesetimi leti odtrgali od njihovih domov in njihovega življenja. Večina izmed njih se ni nikoli več vrnila. Obenem naj bodo spotikavci v svarilo, naj se takšni dogodki ne bi več ponavljali, čeprav svetovno dogajanje v zadnjih mesecih vzbuja marsikateri dvom,« je v Ulici Beccherie v nekdanjem getu dejal podpredsednik judovske skupnosti Davide Belleli. Podobne misli je izrazil tudi tržaški prefekt Giuseppe Petronzi, ki je še sam opozoril na zaostritev razmer v današnjem svetu.