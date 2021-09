Županski kandidat na prostosti, sojenje po volitvah (video)

Kandidat za tržaškega župana gibanja 3V Ugo Rossi, nasprotnik cepiv in zaščitnih mask, je po odredbi preiskovalnega sodnika na prostosti, sojenje po hitrem postopku pa se bo nadaljevalo 27. oktobra, torej po volitvah. Tako je danes odločil preiskovalni sodnik, ki ni sprejel tožilčevega predloga, da se obtožencu potrdi hišni pripor. Dolžijo ga upiranja uradni osebi, žaljenja in povzročitve telesnih poškodb v oteževalnih okoliščinah zaradi torkovega incidenta s karabinjerji pred svetoivansko pošto.

Sojenje se je začelo brez obtoženega, navzoča sta bila poškodovan karabinjer z berglo in Rossijeva kandidatka za občinski svet, ki je takrat vstopila v poštni urad brez maske. Šele kasneje so pripeljali še Rossija, ki se sprva menda ni hotel udeležiti naroka. Šepal je, okrog vratu je imel ovratnik iz bolnišnice.

Sodnik je ocenil, da ni zadostne nevarnosti, da bi obtoženi ponovil kazniva dejanja, medtem ko je tožilec omenil, da je Rossi samo od aprila do 8. septembra prejel štiri kazenske ovadbe (zaradi žaljenja in drugih dejanj, povezanih z demonstracijami in protesti), v preteklosti pa je bil obsojen zaradi poškodovanja javne lastnine.

Ob Rossijevem izhodu iz dvorane so njegovi podporniki (med njimi tudi zagovorniki Svobodnega tržaškega ozemlja) glasno zavpili “svoboda, svoboda” in zaploskali, ob izhodu iz sodne palače pa so se takoj v živo povezali s Facebookom.