Živali razvajajo kot hišne ljubljenčke

Nekoč so jih imeli za cigane, ki kradejo otroke, predvsem pa mačke, da bi z njimi nahranili leve in tigre. Danes se marsikdo zgraža, češ da leve, tigre, konje, slone in druge živali pri dresiranju mučijo in pretepajo. »Če bi svojega psa med učenjem, da se usede na ukaz, pretepali, bi vas prej ali slej ugriznil. Skrbnik z živaljo vzpostavi prijateljski odnos in jo potrpežljivo uči, da na ukaz izvede gib, ki bi ga izvedla v naravi,« je bila v ponedeljek jasna cirkusantka Mandy Kost. Nekoč akrobatka v zraku, danes požiralka ognja, Avstrijka po očetu, je cirkuško kri podedovala tudi po mami iz italijanske cirkuške družine Caveagna. Z njo smo se sprehodili po šotoru, v katerem akrobat z mrtvaško glavo na motorju vsak večer zabava občinstvo.