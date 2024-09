Baklada dobrosrčnih

Okrog sto ljudi se je udeležilo baklade, ki jo je v soboto v Doberdobu priredilo krajevno združenje prostovoljnih krvodajalcev. Tokrat so udeleženci, med katerimi je bilo veliko mladih obrazov, nabrali okrog 800 evrov, darovali jih bodo hospicu Via di Natale. Pohod skozi doberdobske ulice se je zaključil v občinskem parku, kjer je prisotne pričakala godba Kras. Udeležence so nagovorili predsednik doberdobske krvodajalske sekcije Aldo Jarc, Oscar Zorgniotti za hospic Via di Natale in doberdobski župan Peter Ferfoglia.