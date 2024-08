Čez dva tedna slavnostno odprtje vrtca

Letošnje šolsko leto bo v Sovodnjah polno novosti. Sovodenjske malčke bo v ponedeljek, 9. septembra, ko se bodo uradno začele dejavnosti vrtca Čira Čara, sprejelo čisto novo poslopje, ki so ga začeli graditi pred nekaj več kot enim letom. V petek, 6. septembra, pa bo že napočil čas za njegovo slavnostno odprtje. Znotraj nove stavbe bo prvič deloval tudi pomladni oddelek.

Novi vrtec v Fajtovi ulici, nasproti osnovne šole Petra Butkoviča Domna, bo v naslednjih dneh deležen le še manjših del. »Na vrsti so sedaj še zadnja urejevanja prostorov. Oprema je dospela. V glavnem je treba postaviti opremo in očistiti prostore, ki pa so zelo veliki, ter urediti malenkosti,« je za Primorski dnevnik povedala podžupanja Občine Sovodnje Alenka Florenin in dodala, da jih čaka še kar nekaj dela za ureditev dvorišča in zunanjih površin. Gradnja novega vrtca, ki bo skupno meril 810 kvadratnih metrov, se je začela pred dobrim letom dni. Za postavitev stavbe sta poskrbeli videmsko podjetje Zanutta servizi in podjetje Electrix iz Červinjana. Skupno so znašali stroški izgradnje poslopja in nabave opreme 2.100.000 evrov. Pri tem je 1.600.000 evrov prispevalo ministrstvo za šolstvo, 350.000 evrov (in dodatnih 64 tisoč zaradi splošnega povišanja cen) pa je sovodenjskemu vrtcu zagotovila Dežela Furlanija - Julijska krajina. Preostali del zneska so krili z občinskimi sredstvi.

Od letos tudi jaslični oddelek

Veliko novost predstavlja letos tudi jaslični, pomladni oddelek, ki bo namenjen otrokom od drugega do tretjega leta starosti. Oddelek bo letos obiskovalo enajst malčkov. »Pomladnemu oddelku smo znotraj vrtca namenili poseben prostor, ki smo ga načrtovali že od vsega začetka. Na voljo bodo imeli svojo učilnico, opremo in kopalnice, ki so primerni za majhne otroke,« je pojasnila Alenka Florenin. Ravnateljica Večstopenjske šole Doberdob Sonja Klanjšček je razložila, da so se o urnikih in vsem ostalem že pred meseci dogovorili s starši. »Prve tedne bo urnik prilagojen postopnemu uvajanju otrok,« je povedala ravnateljica in pojasnila, da bodo v začetku starši prisotni, polagoma pa se bo čas navzočnosti staršev krajšal. Postopali pa bodo, je še zagotovila Sonja Klanjšček, v skladu s tem, kako se bodo otroci odzivali.