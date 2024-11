Dodatna sredstva za sanacijo usadov

Dežela Furlanija - Julijska krajina je v prejšnjih dneh razdelila 2.360.000 evrov med raznimi občinami, ki so zaprosile za sredstva za sanacijo zemeljskih usadov, za ureditev cest in varovalne ukrepe pred plazovi. Med prejemniki so občine Fojda, Možac, Savodnja, Trbiž, Tolmeč, Pušja vas, Vito d’Asio, Cavazzo Carnico, Cavasso Nuovo in tudi Števerjan.

»Dežela Furlanija - Julijska krajina nam je zagotovila še 120.000 evrov prispevka za zaključek sanacije dveh zemeljskih usadov ob občinski cesti, ki vodi iz Grojne pri Bukovju,« pojasnjuje števerjanski župan Marjan Drufovka, po katerem so imeli za sanacijo teh dveh plazov na voljo 240.000, vendar se je izkazalo, da je potrebna korenitejša sanacija od začetno predvidene, zaradi česar je bilo tudi potrebnih več sredstev.

»Upravni postopek je v teku. Predvidoma bo trajal kak mesec, nakar bodo dela lahko stekla,« pravi Drufovka in opozarja, da bodo predvidoma konec meseca izvedeli, ali bodo dobili 590.000 evrov, ki jih potrebujejo za obnovo omenjene prometnice. »Ker ne gre za edino infrastrukturno delo, za financiranje katerega smo zaprosili deželo, še ne vemo, ali bomo prispevek dobili. Ravnokar obnavljamo tudi sedež občine, kjer je prvi sklop del vreden 1,2 milijona evrov. V okviru drugega sklopa del, za katerega še moramo pridobiti sredstva, bomo zgradili zunanje dvigalo, za kar bo potrebnih 450.000 evrov. Poleg tega bi bilo dobro, da bi ob zaključku obnove poslopja dobili še novo opremo,« razlaga števerjanski župan.

Odsek je dolg 1,6 kilometra

Da bi prišli do sredstev za obnovo, so s števerjanske občine v začetku julija poslali Deželi Furlaniji - Julijski krajini poročilo o stanju občinske ceste, ki povezuje Grojno z Bukovjem preko Klančin. V poročilu so zapisali, da je obnove potreben 1,6 kilometra dolg odsek občinske ceste, ki je bila zgrajena v šestdesetih oz. sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Cesta je široka pet metrov, ponekod nima obcestne bankine. Odsek, ki ga hočejo prenoviti, se začenja v Grojni na nadmorski višini 69 metrov in se zaključuje na Bukovju na nadmorski višini 147 metrov. Cesta je speljana skozi gozd in je zgrajena na dokaj strmem pobočju. Gre za eno izmed glavnih prometnic v števerjanski občini, uporabljajo jo domačini in v vse večjem številu tudi turisti, zlasti v pomladanskem in poletnem času se po njej peljejo številno kolesarji in motoristi. Po omenjeni cesti je speljan tudi velik del prometa, ki je skozi Hum namenjen v Slovenijo.

Potreben je nov asfalt

Občinska cesta med Grojno in Bukovjem je kljub raznim vzdrževalnim posegom iz prejšnjih let potrebna prenove in še predvsem nove asfaltne kritine. Ponekod so se v asfaltu pojavile razpoke, drugod gube, zaradi katerih vožnja ni ravno udobna, če že ne nevarna. Avtomobilisti pogrešajo ustrezno talno signalizacijo, ob močnih deževjih se kaže potreba po novem sistemu za odvodnjavanje meteornih voda, saj so današnji obcestni kanali premajhni. Zaradi tega meteorna voda včasih poplavi cestišče in nanj nanese gramoz in zemljino.

Prenovitveni poseg bi v prvi vrsti predvidel odstranitev štirih centimetrov vrhnje plasti asfalta in ponovno asfaltiranje ceste. Poleg tega bi ob robu ceste uredili ustrezen sistem za odvodnjavanje meteornih voda; prometnica bi v raznih točkah dobila tudi nove obcestne ograje, na pobočju nad cesto bi uredili pregrade, ki bi preprečile nanos zemljine na cesto, poskrbeli vi tudi za novo horizontalno in vertikalno signalizacijo.

Če bo prispevek odobren, se bodo načrtovanja lotili v začetku prihodnjega leta, po vsej predvidenih preverjanjih bi gradbena dela lahko stekla jeseni 2026 in nato trajala devet mesecev.