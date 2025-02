Evropska prestolnica kulture uradno odprta! (foto in video)

Prihod predsednikov Nataše Pirc Musar in Sergia Mattarelle je s slovensko, italijansko in evropsko himno na Trgu Evrope / Transalpina pospremil združeni orkester slovenske in italijanske policije. S tem se je začela uvodna slovesnost. Napovedovalca sta Lara Komar in Evgen Ban.

Zbrane sta nagovorila slovenska predsednica Nataša Pirc Musar in italijanski predsednik Sergio Mattarella.

Po predsedniških nagovorih so za mikrofon stopili še drugi govorniki. Voditelj Peter Szabo se je najprej pogovarjal z ministrom za Slovence v zamejstvu in po svetu Matejem Arčonom in predsednikom Dežele FJK Massimilianom Fedrigo, za njima sta o pomenu kulture in preseganju meja spregovorila Asta Vrečko in Alessandro Giuli, ministra za kulturo obeh držav. Sledila je podelitev nagrade Meline Mercouri, ki sta jo direktorici Zavoda GO! 2025 Miji Lorbek izročila evropska komisarja Glenn Micallef in Marta Kos.

Evropsko prestolnico kulture sta uradno odprla šolarka Pija iz Slovenije in šolar Elia iz Italije z županoma.