EZTS GO objavil lestvico financiranih malih projektov

V sklopu razpisa SPF 2/2024 Sklada za male projekte, ki ga upravlja Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO in financira Interreg VI-A (Italija-Slovenija 2021-2027), bo financiranih dvanajst čezmejnih projektov. Lestvica rezultatov drugega razpisa je bila objavljena danes na spletni strani EZTS GO. Osrednji cilj Sklada za male projekte GO! 2025 je priprava čezmejnega območja na Evropsko prestolnico kulture Nova Gorica-Gorica 2025.

»Zelo nas veseli, da se je čezmejno območje tudi na drugi razpis SPF, tako kot na prvega, odzvalo z velikim navdušenjem, kljub temu, da je bilo v letošnjem razpisu na voljo manj sredstev, tematike pa so bile bolj specifične kot v prvem. Prijavljeni projekti so bili zelo kakovostni, o čemer priča zelo veliko število projektov, ki so presegli prag 85 točk, oziroma pogoj za financiranje,« pravi direktorica EZTS GO Romina Kocina.

Dvanajst financiranih projektov se osredotoča na tematike večjezičnosti, aktivnega vključevanja otrok in mladih, zelene mobilnosti in športa ter jih obravnava na inovativen in ustvarjalen način. Vodeni ogledi z učenci lokalnih šol, mednarodni festival manjšinskih jezikov, kulturne izmenjave med mladimi umetniki, dvojezične predstave lutkovnega gledališča, mobilna plezalna stena, čezmejni spletni medij, ki ga ustvarjajo mladi, projekt, ki se osredotoča na reko Sočo s čiščenjem bregov, spust z raznimi plovili in kolesarjenje za odkrivanje lokalnih kolesarskih poti: to je le nekaj projektnih idej, ki bodo financirane.

V sklopu tega razpisa je na voljo skoraj 1,5 milijona evrov, kar omogoča financiranje dvanajstih projektov. Izmed teh bodo trije projekti financirani za nekaj manj kot 50.000 evrov, ostalih devet pa bo prejelo od 117.000 do 150.000 evrov. Tako kot v prejšnjem razpisu so partnerji zasebniki in javne ustanove ter prihajajo iz širokega območja, od Nove Gorice in Gorice do Trsta, Ljubljane in iz drugih krajev vse do bližnjega Veneta.