Gledališka, predvsem pa človeška izkušnja

S predstavo o konfliktih so se odpravili na pravo mini-turnejo, ki je svoj vrhunec doživela v Rimu. Po premieri glasbeno gledališke produkcije Icebergs v Kulturnem domu v Gorici je gledališka skupina slovenskih licejev v Gorici Krilati Oreh pod mentorstvom prof. Tjaše Ruzzier nastopila še na dveh deželnih in eni državni gledališki reviji, in sicer v Vidmu na reviji Palio studentesco, v kraju Fiumicello na 27. deželni reviji gledaliških skupin FJK, kjer so prejeli priporočilo za nastop na državni gledališki reviji Teatro Scuola Educazione v kraju Serra San Quirico in so jih lani priporočili za nastop v Rimu. Nazadnje so se s pokroviteljstvom ZKB Trst Gorica odpravili tudi v Rim na gledališko revijo Mutazioni – Cosa ci rende umani?, ki jo organizira društvo La Bottega Teatrale, kjer so imeli prav posebno izkušnjo z gledališko skupino I Monelli dell’Arte. Ob koncu dejavnosti so prejeli tudi priporočilo za nastop na gledališki reviji v kraju Lanzo Torinese.

Člani gledališke skupine Krilati Oreh so ob spremstvu profesoric Tjaše Ruzzier, Neve Klanjšček in Damijane Devetak gostovali v Rimu od 24. do 26. maja. Prvi dan so v večernih urah nastopili na reviji s psihodramo Icebergs, pod katero se podpisuje Tjaša Ruzzier in z odlomki iz evropske književnosti obravnava konflikte, s katerimi se človek vsak dan sooča tako v zunanjem svetu kot v sebi. Po nastopu so si ogledali igro gledališke skupine I Monelli dell’Arte, ki združuje mlade s posebnimi potrebami iz Doline Aoste. Slednji so nastopili z igro la Strega di Chenal, zgodbo o čarovnici med obdobjem lova na čarovnice v 15. stoletju. Naslednjega dne so se goriški dijaki udeležili delavnice s skupino I Monelli dell’Arte, ki sta jo vodila Kolumbijec Jeronimo in njegova partnerka Eleonora. Šlo je za posebno doživetje, saj so se mladi igralci približali sočloveku in delali tudi na samih sebi. Delavnica je bila namreč osredotočena na človeka in na to, kar ga dela humanega, tako da so se izpraševali o identiteti, podzavesti, teritoriju in kulturi. V večernih urah sta obe gledališki skupini imeli krajši skupni nastop, na katerem sta skupini predstavili sad delavnice. To ni bila poučna izkušnja samo iz gledališkega vidika, ampak predvsem iz človeškega. Dijaki so bili ganjeni in počaščeni.