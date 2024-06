Godci iz Celovca korakali po goriških ulicah

V okviru pobratenja občin Gorica, Nova Gorica in Celovec, ki so se povezale leta 1965, sta v soboto goriški Travnik obiskali godba Bergkapelle Hüttenberg in skupina nastopajočih z zastavami iz Klagenfurta. Po nastopu so se v sprevodu podali po središčnih ulicah do goriške mestne hiše, kjer je zazvenela Radetzkyjeva koračnica. Pri oblikovanju prazničnega jutra so se jim pridružila krajevna folklorna združenja, Gorico sta obiskala tudi župan Občine Celovec Christian Scheider in podžupan Občine Nova Gorica Tomaž Horvat.

