Iščejo voznika, ki je do smrti povozil pešca in pobegnil

Novogoriški policisti so bili sinoči ob 23.56 obveščeni o hujši prometni nesreči (o kateri smo poročali) na območju naselja Renče, na lokalni cesti, ki pelje iz Renč v Oševljek v bližini tamkajšnjega pokopališča. Po prvih zbranih podatkih je neznani voznik motornega vozila, neznane znamke in registrskih številk, okoli 23.50, med vožnjo trčil v 50-letnega pešca, ki je hodil po sredini vozišča. Omenjeni pešec je po trčenju z neznanim vozilom obležal na desnem smernem vozišču (gledano v smeri Gradišča nad Prvačino) in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Neznani voznik je po trčenju s kraja odpeljal ne da bi se na ustavil in poškodovancu nudil pomoč oz. o tem nemudoma obvestil Policijo.

O tragični nesreči so novogoriški policisti obvestili tudi preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Preiskovalna sodnica je odredila obdukcijo. Policisti Postaje prometne policije okoliščine nesreče preiskujejo zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti in suma kaznivega dejanja zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči.

Morebitne očividce prosijo za informacije, pri čemer lahko pokličejo prometne policiste (Žnidaršičeva ulica 17, Šempeter pri Gorici) na telefonsko številko (05) 393 41 00 oz. 113, ter pišejo na elektronski naslov: ppp_nova_gorica.pung@policija.si. Poziv naslavljajo tudi udeleženemu neznanemu vozniku, so zapisali.