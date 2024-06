Mlade vključujejo v program GO! 2025

Program GO! 2025 se odpira mladim z načrtom za ozaveščanje, ki ga je pripravil EZTS GO. Z delavnico, ki bo jutri, 6. junija, bodo dosegli pomemben mejnik, saj bodo presegli prag 1000 soudeleženih dijakov in študentov.

»Brez vključevanja mladih ni kulturne prestolnice: to je evropsko načelo zadnjih dvajsetih let. Od Kaunasa in Matere vse do Nove Gorice in Gorice se evropske prestolnice kulture lotevajo vprašanja sodelovanja mladih z različnimi eksperimentalnimi pristopi. Vključevanje publike, ki ne spada med zaposlene v zakulisju in niti med strokovnjake za umetnost in kulturo, je cilj načrta EZTS GO Outreach and Engagement,« sporoča EZTS GO. Načrt za vključevanje in sodelovanje je nastal v podporo uradnemu programu GO! 2025 prav zato, da bi spodbudil krepitev kulturnega ekosistema čezmejnega mesta z vključevanjem deklet, fantov, družin z otroki in manjšinskih skupnosti.

Po zaslugi sodelovanja s šolami, mladinskimi združenji in univerzami je bilo doslej več sto mladih iz somestja aktivno vključenih v določanje ciljev skupnega projekta za kulturni razvoj. V četrtek, 6. junija, bo v organizaciji Univerze v Novi Gorici potekal Forum Ecosystem, na katerem se bodo univerze in študentje iz šestih držav srečali in razpravljali o mladih in ustvarjalnih industrijah. V tem okviru bo EZTS GO sodeloval kot eden od deležnikov in izvedel zadnjo mladinsko delavnico te prve faze in tako dosegel prag tisočih udeležencev.

EZTS GO je v sklopu projekta Outreach doslej sodeloval s številnimi višješolskimi zavodi iz čezmejnega goriškega prostora, med katerimi sta tudi slovenski licej Gregorčič-Trubar ter tehniški zavod Cankar-Zois-Vega iz Gorice. V juliju bo skupina mladih sodelovala na poletni šoli v Chemnitzu, ki bo v letu 2025 tudi EPK. Septembra se bodo tudi začele aktivnosti dveh skupin participativnega načrtovanja: ena za univerzitetne študente, druga za dijake srednjih šol.