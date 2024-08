Mural svetovno znanega umetnika za EPK 2025

Delež treh milijonov evrov, ki jih je državna vlada v Rimu v sklopu sprejetja uredbe »omnibus« v sredo dodelila Gorici za izvedbo EPK v letu 2025, bo goriška občina namenila gradnji nove umetnine. »Šlo bo za impresiven mural, ki ga bo januarja izdelal svetovno znan umetnik,« je včeraj za Primorski dnevnik razkril goriški župan Ziberna.

Župan je pojasnil tudi, da bodo približno polovico dodeljenih sredstev iz italijanske državne blagajne namenili za izvedbo kulturnih dogodkov pod okriljem EPK 2025, drugo polovico pa za kritje s temi povezanih stroškov - od lokalne policije in čistoče do vzdrževanja zelenic in varnosti. Glede dogodkov je še dodal, da bodo posebno pozornost namenili prireditvam, ki jih bodo še naprej prirejali tudi po letu 2025. Med temi so na primer zgodovinski festival èStoria in Svetovni festival folklore, je navedel Ziberna. Več informacij o razporeditvi svežih sredstev včeraj ni želel razkriti.