Na Festivalu sprememb o miru in obrambi

Gorica kot kraj, v katerem je mogoče vzpostaviti temelje za pravičen in trajen mir, bo geslo letošnje posebne izdaje Festivala sprememb, ki bo na programu 13. maja. Celodnevni program bo sestavljen iz jutranjega in popoldanskega dela, prizorišče srečanj pa morajo organizatorji še definirati. Za zdaj je znano le, da bo srečanje, na katerem bodo uveljavljeni italijanski vojni dopisniki v fokus postavili tudi lastne izkušnje z različnih vojnih območij in v prvi osebi povedali, zakaj vojne nimajo smisla in kakšne posledice imajo te ne samo na civilno prebivalstvo, ampak tudi na vojake na frontah, potekalo v gledališču Verdi v Gorici.

Podrobnosti nove izdaje Festivala sprememb so včeraj predstavili na sedežu deželne vlade v Trstu. Na njem so bili prisotni predstavniki Trgovinske zbornice, ki je organizator festivala, in podjetja The European House Ambrosetti, partner projekta, predsednik deželne vlade Massimilano Fedriga in vojni dopisnik Fausto Biloslavo. Slednji je povedal, da bodo v Gorici med drugimi predavali vojni dopisniki Lorenzo Cremonesi, Fabio Tonacci, Stefania Battistini in Andrea Romoli. Svoje stališče o miru je izrazil tudi Fedriga, ki je dejal, da »moramo preseči tako propagando vojne kot propagando miru«. Zanj bi si morali vprašanja o miru zastaviti resno, pri tem pa se ne bi smeli deliti na tiste, ki navijajo za mir in na tiste, ki navijajo za vojno. »Razumeti bi morali, kako se obvarovati pred vojnami, saj govorimo o zlomljenih človeških življenjih, in kako priti do zaključka, ki ne sprejema a priori vdaje. Potrebna je velika mera uravnoteženosti,« je prepričan predsednik deželne vlade.

Predsednik Trgovinske zbornice za Tržaško in Goriško Antonio Paoletti je predstavitev festivala zaključil z ugotovitvijo, da je Gorica zaradi svoje polpretekle zgodovine in sedanjosti idealen center za razpravo o pravem miru.