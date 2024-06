Na Goriškem Demokratska stranka pred Brati Italije

Na evropskih volitvah na Goriškem je med listami največ glasov prejela Demokratska stranka, za katero je glasovalo 14.077 oz. 25,1 odstotka volivk in volivcev. Takoj za demokrati so se uvrstili Bratje Italije, ki so prejeli 24,7 odstotka glasov (13.865), sledijo Liga (19,51 odstotka), Zeleni-Levica (6,65 odstotka), Gibanje 5 zvezd (6,53 odstotka), Naprej Italija (5,73 odstotka), ostale liste so prejela manj kot štiri odstotke glasov.

V treh slovenskih občinah sta največ glasov prejeli Demokratska stranka in SVP. V Doberdobu je DS dobila 29,87 odstotka glasov, SVP pa 17,82, v Sovodnjah so demokrati prejeli 27,26 odstotka glasov, SVP pa 17,98. V Števerjanu je za SVP glasovalo kar 43,58 odstotka volivcev, za DS pa 18,81.

Volilna udeležba je bila bistveno nižja kot pred petimi leti v vseh občinah na Goriškem: tokrat se je na volišča odpravilo samo 51,40 odstotka volivcev, medtem ko jih je leta 2019 za evropski parlament oddalo svoj glas 58,17 odstotka. V Doberdobu je bila volilna udeležba tokrat 68,80-odstotna, v Gorici 45,23-odstotna, v Števerjanu 69,50-odstotna (najvišja v pokrajini), v Sovodnjah 62,35-odstotna (pred petimi leti je glasovalo 73,54 odstotka volivcev).