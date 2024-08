Nova Gorica krepi vezi s francoskim mestom Saint-Denis

Na olimpijskih igrah, ki te dni potekajo v Parizu, bo prihodnji četrtek, 8. avgusta, poseben dan. V Slovenski hiši bo potekal Dan slovenske kulture. V pestrem športnem dogajanju bo dan, obarvan s kulturo, lepa poživitev olimpijskega utripa ter obenem priložnost, da se Slovenija kar najbolje predstavi s kulturno ponudbo ter mednarodno javnost povabi v Slovenijo in Novo Gorico leta 2025, ko bo Nova Gorica v sodelovanju z Gorico nosila naslov Evropske prestolnice kulture. Celoten program je nastal v sodelovanju Ministrstva za kulturo, GO! 2025 Evropske prestolnice kulture, Mestne občine Nova Gorica in Dolenjskega muzeja.

Dan slovenske kulture se bo začel s projekcijo filma o legendarnem slovenskem športniku Leonu Štuklju ob 100. obletnici prve njegove in slovenske zlate olimpijske medalje v Parizu 1924. Po filmu se bo Veronika Stabej, veleposlanica z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, pogovarjala z direktorico Dolenjskega muzeja Jasno Dokl Osolnik. Sledila bo okrogla miza o povezovanju kulture, turizma in športa, ki jo bo vodila Mija Lorbek, direktorica Javnega zavoda GO! 2025. Njeni sogovorniki bodo ministrica za kulturo RS Asta Vrečko, župan Mestne občine Nova Gorica Samo Turel in podžupan Občine Saint-Denis Yannick Caillet.

Priložnost bodo izkoristili tudi za tkanje še tesnejših vezi med Novo Gorico in francoskim mestom Saint-Denis. Mesti sta zgodovinsko povezani s Karlom X, zadnjim francoskim kraljem, ki je pokopan v grobnici Burbonov na Kostanjevici v Novi Gorici, medtem ko je večina francoskih kraljev pokopana v katedrali v Saint-Denisu. Ob 14. uri bo v prostorih pariške občine Saint-Denis slavnostni podpis sporazuma o sodelovanju med občinama Saint-Denis in Nova Gorica, v katerem bo poudarjena njuna skupna zaveza k ohranjanju kulturne dediščine. Cilj sporazuma je krepitev sodelovanja zlasti na področju kulture in turizma. Sporazum bosta podpisala župan Mestne občine Nova Gorica Samo Turel in župan Občine Saint-Denis Mathieu Hanotin.

Nove kulturne povezave bodo ta dan ustvarjali tudi s pomočjo ustvarjalk in ustvarjalcev. MN Dance Company, projektni partnerji iz uradnega programa GO! 2025, bodo v nastopu s plesalcema B-Boy TomiFly in B-Boy Tchantcho združili sodobne in ulične plesne stile. Večer se bo iztekel v ritmih slovenske glasbene skupine Manouche. Dan slovenske kulture bo lepa priložnost za promocijo Goriške in Slovenije.