Objekt za razbremenitev bolnišnic

Obnova stavbe nekdanjega pnevmološkega oddelka v Ulici Vittorio Veneto v Gorici pospešeno napreduje. Obsežna dela, ki so vredna preko 46 milijonov evrov, se bodo predvidoma zaključila do marca 2026, nakar bosta na 12.000 kv. metrih pokritih površin zaživela zunanji bolnišnični oddelek (Ospedale di comunità) in skupnostni dom (Casa di comunità), zdravstveni ustanovi, ki ju predvideva deželna zdravstvena reforma v sozvočju z določili ministrske uredbe št. 77 iz leta 2022, katere cilj je okrepitev rehabilitacijskih ustanov in oskrbe na domu ter povezovanje socialnih in zdravstvenih storitev.

Levji delež finančnih sredstev za obnovo stavbe, ki so jo zgradili v 30. letih prejšnjega stoletja, je primaknila Dežela Furlanija - Julijska krajina (42 milijonov), preostale štiri milijone pa so črpali iz Načrta za okrevanje in odpornost. Kako dela napredujejo ter kaj bosta zunanji bolnišnični oddelek in skupnostni dom sploh nudila, so na včerajšnjem srečanju z novinarji razložili generalni direktor zdravstvenega podjetja Asugi Antonio Poggiana, arhitekt Mauro Baracetti, ki je pri podjetju Asugi odgovoren za upravljanje s premoženjem in tehnologijo, direktor zdravstvenega okrožja za Gornje Posočje Giacomo Benedetti, goriški župan Rodolfo Ziberna in Riccardo Riccardi, ki je v deželni vladi odgovoren za zdravstvo in socialo. »Ta naložba je za Deželo FJK izredno pomembna. Skupnostni dom in zunanji bolnišnični oddelek bosta namreč nekakšen vmesni element med domom in bolnišnico, nekakšen filter, s katerim bomo razbremenili bolnišnice. Prebivalstvo se stara, potrebe se spreminjajo. Bolnišnice se morajo osredotočiti na akutne primere, za kronične bolezni, kratke hospitalizacije, rehabilitacijo, itd. pa mora skrbeti teritorialna zdravstvena mreža,« je povedal Riccardi.

V zunanjem bolnišničnem oddelku, ki bo zasedal drugo in tretje nadstropje obnovljene stavbe, bo na voljo 45 ležišč. Dvajset jih bodo namenili pacientom z blažjimi zdravstvenimi, tudi kroničnimi težavami, praviloma naj bi šlo za ustanovo za kratkotrajno bivanje. Petnajst mest bo namenjenih intenzivni oskrbi, deset mest pa terminalnim bolnikom. »Veliko pozornost bomo posvetili udobju, sobe bodo po meri človeka,« je izpostavil Baracetti.

V pritličju in prvem nadstropju pa bo deloval skupnostni dom, kjer bodo uredili prostore za center za naročanje (tega torej v bolnišnici v Ulici Fatebenefratelli ne bo več), urad za stike z javnostmi, cepljenje ter različne specialistične in druge ambulante (nekatere bodo zasedali zdravniki splošne medicine in pediatri), ki sedaj delujejo v bolnišnici.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.