Oktobra bo v Raštelu zaživela čezmejna filmska šola

Zaključilo se je zbiranje prijav za obiskovanje mednarodne filmske šole, ki jo v okviru projekta BorGO Cinema prireja Cross-border Film School. Skupno se je za obiskovanje šole zanimalo tristo mladih iz cele Evrope, naposled se je na razpis prijavilo 133 kandidatov, med katerimi bodo izbrali 15 tečajnikov. Med kandidati so mladi iz Italije, Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Avstrije, Srbije, Anglije in Portugalske. Mednarodna filmska šola bo zaživela oktobra v Raštelu.

Predsednik čezmejne filmske šole je režiser Ivan Gergolet; v vodstvu ustanove so še režiserja Matteo Oleotto in Davide Del Degan, producentka Antonella Perrucci in odvetnik Matteor Roiz. »Posebno pozornost bomo namenili študiju snovanja mednarodnih produkciji, saj za gre za temo, po katerimi se bomo razlikovali od ostalih filmskih šol. Poleg tega nam bomo omogočila, da mlade pripravimo na delu v evropskem filmskem svetu,« pravi Antonella Perrucci.