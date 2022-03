Projekt veznega loka se zamika v prihodnja leta

Pričetek gradnje železniškega veznega loka, premik železniškega postajališča Šempeter in gradnja novega perona z zavetiščem za potnike na železniški postaji Vrtojba se zamikajo. Na Direkciji za infrastrukturo so še lani poleti pojasnjevali, da je pričetek vseh treh projektov načrtovan v letošnjem letu. Ko smo se pred nekaj dnevi nanje obrnili za pojasnila, v kakšni fazi so, pa smo dobili nove okvirne časovnice. Ker so omenjeni trije projekti tesno povezani z načrtovano rekonstrukcijo železniške postaje v Novi Gorici, se bo najprej izdelalo projektno dokumentacijo zanjo, šele potem pridejo na vrsto načrti v Občini Šempeter-Vrtojba.

»Po preveritvi možnih rešitev se je ugotovilo, da so projekti na območju občine Šempeter-Vrtojba soodvisni od rešitev rekonstrukcije železniške postaje Nova Gorica, zato smo pristopili k preučitvi celovitih rešitev celotnega območja,« so za Primorski dnevnik pojasnili na republiški Direkciji za infrastrukturo. Tako je trenutno v teku izbor izdelovalca projektne dokumentacije - idejnih zasnov za pridobitev projektnih pogojev ter izdelavo izvedbene faze projekta za izvedbo nadgradnje železniške infrastrukture na območju železniške postaje Nova Gorica. »Dokumentacija bo izdelana predvidoma v prvi polovici leta 2023. Po izdelavi omenjene dokumentacije se bo nadaljevalo z aktivnostmi tudi na območju občine Šempeter-Vrtojba. Vsa dela bodo predvidoma zaključena do začetka gostovanja evropske prestolnice kulture v letu 2025,« so še pojasnili na direkciji.