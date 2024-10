Raštel oživljajo z dogodki in zgodbami

Raštel skriva nešteto zgodb, nekatere so bolj poznane, druge manj. Te jih prebivalcem, turistom in vsem radovednežem odstira zveza Confcommercio, nositeljica projekta La via del Borgo, z drugimi partnerji.

Zveza Confcommercio je v sklopu projekta, ki je financiran iz Načrta za okrevanje in odpornost preko razpisa Borghi, najela prostore v Raštelu št. 52, kjer je do leta 2020 domovala trgovina s klobuki. Danes ponovno deluje kot nekakšna trgovina, saj ima obratovalni čas, v katerem sprejema stranke. »Naši zaposleni se izobražujejo pri Promoturismu, v trgovini pa nudimo tudi veliko njihovega materiala,«je Primorskemu dnevniku pojasnila direktorica goriškega Confcommercia Monica Paoletich. Tako postajajo tudi pomembna točka za turiste, obenem pa so povezani z GO!2025.

Od lekarne do klobukov

Kot smo omenili, je na št. 52 v Raštelu bila prodajalna klobukov, ki so jo Goričani v zadnjih letih poznali z imenom La Bottega del Cappello, pa čeprav to ni bilo nikoli njeno pravo ime. Njen naziv je bil namreč enostavno Cappelleria Juretic, poimenovan po Marii Juretic, ki je trgovino upravljala dolga desetletja. Leta 2015 pa so v Raštelu snemali televizijsko serijo Il confine, za katero so na pročelje stavbe postavili napis La Bottega del Cappello. Napis je tudi po snemanju ostal, prodajalna pa je tako ostala znana s tem imenom.

A za spoznavanje začetka trgovskih dejavnosti v tej stavbi je treba čas zavrteti nazaj vse do 18. stoletja. Takrat je v njej delovala ena najstarejših lekarn v Gorici, katere lastnik je bil Carlo Leutenburg. Znana je bila pod imenom Ai due mori zaradi dveh lesenih kipov Mavrov iz 18. stoletja, ki sta stala v izložbi.