Rimsko vabilo na EPK GO! 2025

Okrog 30 predstavnikov medijskih hiš iz Italije, Slovenije in tujine se je včeraj v Rimu udeležilo predstavitve Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica - Gorica, ki je potekala v konferenčni dvorani Združenja tujega tiska v Italiji. Potem ko so v prejšnjem letu projekt GO! 2025 predstavili v Parizu, na Dunaju, v Berlinu, Milanu, Bruslju in Ljubljani, je včeraj prišla na vrsto še italijanska prestolnica, kjer so o programu, pa tudi o simbolnem pomenu EPK, spregovorili Marko Rusjan in Massimiliano Fedriga, državni sekretar na Ministrstvu za kulturo RS in predsednik Dežele Furlanije - Julijske krajine, predstavniki Zavoda GO! 2025 in EZTS GO ter župana obeh občin, Samo Turel in Rodolfo Ziberna.

Programski vodja EPK 2025 Stojan Pelko je predstavil ključne poudarke uradnega programa GO! 2025, ki se deli v štiri sklope. Omenil je Zorana Mušiča, Edvarda Ravnikarja, Franca Basaglio ter številne druge ključne figure in teme, katerim so posvečeni posamezni. Mija Lorbek, direktorica GO! 2025 pa se je zaustavila predvsem pri otvoritveni slovesnosti, ki bo 8. februarja in na kateri bo ob visokih gostih okrog 2000 nastopajočih, med njimi veliko otrok.