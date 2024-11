Števerjanske kuharice prejele pohvale ministrice

V Šmartnem je minuli konec tedna Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport (ZTKMŠ) Brda prvič priredil kuharsko tekmovanje za briške žene in prebivalke pobratenih občin Števerjan in Matulj na Hrvaškem. Gostje so lahko okusili in ocenili tradicionalne jedi, med katerimi jih je najbolj prepričala koruzna mineštra, ki so jo pripravile števerjanske kuharice Anita, Liliana, Orietta, Nežica in Silva. Zmagovalkam prve izvedbe martinovega kuharskega tekmovanja je čestitala tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon.