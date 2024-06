Trg Na Kornu čaka lepotni poseg

Že dolgo let zanemarjen, a nekoč pomemben goriški trg bo zaživel v novi luči. Goriški občinski odbor je v prejšnjih dneh sprejel osnutek načrta obnove Trga Na Kornu (De Amicis), v katerega bodo vložili en milijon evrov. Gre za tretji sklop del v okviru širšega projekta preureditve mestnega središča od Boccaccieve ulice do Trga Evrope / Transalpina: uresničili ga bodo z denarjem, ki so ga prihranili s spremembo projekta obnove nekdanje tržnice na debelo, kjer ne gradijo podzemnega parkirišča, kot je bilo sprva predvideno, temveč urejajo večnamenski prostor, ki bo služil tako za parkiranje kot tudi za prireditve.

»Nadaljuje se prenova mestnega središča, s katero želimo prispevati k še večji privlačnosti njegovega zgodovinskega in kulturnega bogastva ter obnoviti ceste, trge in pločnike, ki jih je vidno načel zob časa. Nekateri se bodo pritoževali, češ da odpiramo še dodatno gradbišče, občane pa prosimo za potrpežljivost: nekatera infrastrukturna dela se namreč zaključujejo, kmalu bodo vidni prvi rezultati,« pravi župan Rodolfo Ziberna. Sarah Filisetti, ki je v občinskem odboru odgovorna za infrastrukturna dela, izpostavlja željo po izboljšanju videza tega fascinantnega predela mesta, ki je z zgodovinskega vidika pomemben in v katerem se nahaja Palača Attems Petzenstein, sedež pinakoteke Pokrajinskih muzejev in eno od najpomembnejših razstavišč v mestu.

»Projekt obnove, ki ga je odobril občinski odbor, namenja veliko pozornosti materialom, s katerimi bodo na novo tlakovane različne površine,« pojasnjuje odbornica Filisetti. Vgrajene bodo taktilne oznake, označen pa bo tudi obod Herkulovega vodometa, ki je bil nekoč sredi trga, leta 1934 pa so ga zaradi širjenja ceste postavili na notranji vrt Palače Attems Petzenstein, kjer si ga lahko ogledamo še danes. Razširili bodo obseg zelenic, ustvarili nove in preuredili del trga pred poštnim uradom, ki je poimenovan po Nicoloju Pacassiju. Obnovili bodo pločnike, poskrbeli za klančine in drugače začrtali parkirna mesta. Cestišče bodo tlakovali s porfirnimi kockami, prehode za pešce bodo nekoliko premaknili in na novo začrtali avtobusna postajališča. Tako cesto kot zelenice bodo okrasili z elementi iz repenskega kamna. Le-ti se bodo ujemali s pilastri, ki krasijo pročelje Palače Attems Petzenstein.

Na občini se nadejajo, da bi z vsemi navedenimi ukrepi trg postal bolj vabljiv ne samo za turiste, ampak tudi za investitorje. Trg je z leti izgubil na privlačnosti - zaprlo je več trgovin in lokalov -, kar mu daje še bolj zanemarjen videz. Nekaj se sicer na tem področju že premika, saj je nekdanjo sladoledarno, kavarno in pekarno Scorianz, ki gleda na trg, odkupilo gradbeno podjetje Goni, ki prostore že obnavlja. V njih naj b spet zaživela kavarna.

Pred izgradnjo severne železniške postaje je bil trg Na Kornu glavni prometni vhod v Gorico za celotno Soško in Čepovansko dolino. Kot lahko preberemo v objavi novogoriške Bevkove knjižnice na spletni strani Kamra, ki združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah, je do trga je vodila ozka ulica Riva Corno (danes Ulica Balilla). Dnevno je skozi trg drvelo na stotine vozov. V znani gostilni Pri Rajhu, ki je imela veliko dvorišče, hlev in tudi prenočišča, so se ustavljali vsi popotniki in vozniki, ki so v Gorico prihajali s severnega konca.

Palača, ki kraljuje nad trgom, je bila last grofov Attems Petzenstein. Današnji videz dolguje arhitektu Saveriu Gianniju, ne pa Nicoloju Pacassiju, kot navaja več virov. Konec 19. stoletja je bila za kratek čas sedež Kmečke banke, po letu 1900 pa je postala sedež Pokrajinskega muzeja, temu namenu pa služi še danes.