Usposabljali bodo pristaniške delavce

Na sedežu Pristaniške uprave vzhodnega Jadrana v Tržiču odpirajo šolo za visoko usposabljanje delavcev, ki se ukvarjajo z logistiko, transportom in špedicijo. Tečaje, ki se bodo začeli julija, prireja družba Terziaria Venezia Giulia, ki je izraz zveze trgovcev Confcommercio, v sodelovanju z mnogimi drugimi inštitucijami, kot so tržiška zadruga Compagnia portuale FHP, ustanova LTS Training center ter seveda pristaniška uprava, na sedežu katere bo potekalo usposabljanje.

Tečaje so predstavili včeraj na sedežu pristaniške uprave v Tržiču predsednik zveze Confcommercio za Tržaško Antonio Paoletti, izredni komisar Pristaniške uprave vzhodnega Jadrana Vittorio Torbianelli, predsednik združenja špediterjev Confetra Stefano Visintin, vodja tržiške zadruge Compagnia portuale FHP GianCarlo Russo in generalna direktorica zveze Confcommercio za Tržšako Patrizia Verde. V imenu tržiške občine je navzoče nagovoril občinski odbornik Paolo Venni. Spregovoril je tudi predsednik deželne zveze Confcommercio Gianluca Madriz.

Za teoretični del tečajev, ki jih prireja družba Terziaria Venezia Giulia, je na razpolago 100 kvadratnih metrov, za praktični del pa približno 6000 kvadratnih metov veliko območje. Tečajniki bodo vadili manevriranje strojev in upravljanje z različnimi tovori, ki jih uporabljajo pri delu v pristanišču. Nekateri tečaji bodo brezplačni, drugi pa bodo potekali proti plačilu. Šolo za visoko usposabljanje odpirajo v Tržiču z namenom povečanja varnosti na delu, delavci pa se bodo lahko udeležili tudi nadaljevalnih tečajev.

»Nekatere tečaje so doslej prirejali le v drugih deželah, dejstvo, da se bodo lahko delavci usposabljali tu v Tržiču, pa je velik korak naprej,« je na predstavitvi tečajev dejal Paoletti. Predsednik zveze Confcommercio za Tržaško je tudi spomnil, da so od januarja 2023 do danes priredili več kot 10.000 ur tečajev, katerih se je udeležilo preko 2300 ljudi. Približno 26-odstotni delež tečajev oziroma 3000 ur so namenili usposabljanju delavcev, ki se ukvarjajo z logistiko, transportom in špedicijami. »Ustrezno usposabljanje je temelj uspešnega podjetja,« je pristavil Madriz in poudaril, da deluje pristaniška uprava tudi v tem smislu v kontinuiteti z delom, ki ga je v zadnjih letih nastavil Zeno D’Agostino.