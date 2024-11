V Albaniji in Črni gori razcvet ženskega podjetništva

Na goriškem sedežu Trgovinske zbornice je včeraj potekal 14. kongres o ženskem podjetnišvu na območju jadransko-jonske regije, ki je bil v pričakovanju na Evropsko prestolnico kulture 2025 posvečen turističnemu sektorju in sploh kulturni industriji.

Kongresa se je udeležilo približno šestdeset podjetnic in predstavnic raznih ustanov iz Italije, Slovenije, Hrvaške, San Marina, Srbije, Bosne-Hercegovine, Črne gore in Albanije. Po uvodnih pozdravih je spregovorila Cristina Rovis, predsednica odbora za žensko podjetništvo pri Trgovinski zbornici za Tržaško in Goriško. Poudarila je zadovoljstvo, da se je kongresa udeležilo toliko podjetnic, katerih število se v zadnjih letih vztrajno dviga, kar še posebej velja za terciarni in turistični sektor. Ženske po njenih besedah vsak dan dokazujejo, da so lahko kos najrazličnejšim izzivom; številne med njimi so uspešne podjetnice, sploh je izmenjava izkušenj in dobrih praks, do česar prihaja na tovrstnih srečanjih, zelo dobra priložnost za nadaljnjo rast.

Cristina Rovis je med drugim pojasnila, da je v Furlaniji - Julijski krajini 87.115 podjetnikov, med katerimi je 19.973 oz. 22,9 odstotka žensk(državno povprečje je 22,7 odstotka). Število ženskih podjetnic se v zadnjih letih dviga tako v Furlaniji - Julijski krajini kot tudi v ostalih državah jadransko-jonske regije.

Razcvet Albanije in Črne gore

V popoldanskem delu so prisluhnili pričevanjem nekaterih izmed udeleženk. »V Albaniji se turistični sektor razvija tudi po zaslugi številnih podjetnic, sploh ima albanski turizem velik razvojni potencial,« je poudarila Blerina Ago, ustanoviteljica podjetja Active Albanija.

»Leta 2023 smo zabeležili 56-odstotno rast tujih turistov, kar Albanijo uvršča na četrto mesto med državami, kjer je bil porast števila obiskovalcev iz tujine največji,« je še opozorila Blerina Ago in pojasnila, da bi v Albaniji pred dvajsetimi oz. tridesetimi leti nihče ne stavil na tako dobre rezultate turističnega sektorja. Podobno velja tudi za sosednjo Črno goro. »Še pred nekaj leti je bila v črnogorskem turizmu le po ena podjetnica na deset podjetnikov, danes pa so ženske lastnice že ene četrtine vseh turističnih podjetij,« je poudarila Jelena Radnjenović, lastnica hotelske verige Family Hotels. Po njenih besedah je turizem tudi v Črni gori v razcvetu in zagotavlja številne poslovne priložnosti, ki jih v marsikaterem primeru ženske znajo izkoristiti boljše kot moški.