V čezmejnih sosedskih igrah tudi šole

Prvo izdajo so uspešno priredili že lani. Letošnja druga edicija čezmejnih sosedskih iger GO! Games pa obeta še več dejavnosti in zabave ter nekatere novosti. Na igrah, ki bodo potekale v okviru projekta GO! 2025, bo sodelovalo trinajst odraslih ekip. Slednje bodo zastopale razne četrti občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba. V različnih panogah se bodo ekipe pomerile v soboto, 17. maja, v parku Baiamonti v Podturnu.

Priložnost za druženje

Lansko izvedbo sosedskih iger GO! Games je goriški župan Rodolfo Ziberna označil kot veliko praznovanje v znamenju želje po zabavi, medsebojnem spoznavanju in druženju. »Dogodek bo gotovo popestril naš skupni prostor,«je povedal novogoriški podžupan Tomaž Horvat in izpostavil, da je to velika priložnost predvsem za mlade, da se »odtrgajo od svojega vsakdana«. Mladi namreč več časa preživijo na svojih pametnih telefonih in tablicah, med igro pa se bodo lahko družili in med sabo spoznavali ter sporazumevali v slovenščini, italijanščini in angleščini. »Če bomo dogodek prirejali vsako leto, bo postal del tradicije,«je poudaril župan Občine Šempeter-Vrtojba Milan Turk in dodal, da je za ustaljene dogodke potrebno manj reklame in tudi organizacija postane s časom vse lažja. Podčrtal je, da morajo biti tovrstne prireditve vključujoče, take, kjer je prostora za vse in kjer se vsakdo počuti doma. Goriški odbornik Maurizio Negro je napovedal, da bo verjetno v program vpleten tudi pevski zbor občinskih uslužbencev. Poleg iger in najrazličnejših dejavnosti bo znotraj GO! Games ključni prostor namenjen kulturi. Tudi letos bodo namreč priredili lov na zaklad, ki predvideva pot s kolesom skozi tri občine: Gorico, Novo Gorico in Šempeter-Vrtojbo. Udeleženci bodo morali razrešiti osem ugank, ki jih bodo vodile do osem znamenitih lokacij, kjer se bodo morali fotografirati. Fotografije bodo morali poslati prirediteljem v dokaz, da so razrešili zagonetko.

Deset in trinajst ekip

Dopoldan bo po novem posvečen šolam in učencem. V sklopu GO!Games School se bo za zmago potegovalo približno sto slovenskih in italijanskih učencev med 10. in 11. letom starosti. Razdeljeni bodo v deset ekip. Učenci se bodo v parku Baiamonti zbrali ob 8.30, nagrajevanje in malica pa bosta opoldne. Za odrasle ekipe bo zbirališče na Travniku ob 13.30, odkoder bodo v sprevodu krenile do parka v Podturnu. Tu bodo spregovorili župani, ki se bodo tudi med sabo pomerili v igri. Ob 15.30 se bo začel lov na zaklad, vzporedno pa tudi vse ostale igre. Člani ekip se bodo med seboj kosali v namiznih igrah, igrah spretnosti in drugih dejavnostih. EZTSGO bo za sodelujoče izdelal tudi različne majice. Vrhunec pa bo predstavljal finale, pri katerem bodo sodelovale vse ekipe istočasno. Sledila bo zabava z glasbo v živo, ob 21. uri bo nagrajevanje.

Četrti bodo imele svoj vodnik

Bogat program letošnje izvedbe GO!Games so včeraj predstavili na goriški občini, kjer so bili poleg treh županov in občinskih predstavnikov prisotni tudi namestnik direktorice EZTS GO Tomaž Konrad, podpredsednik banke Cassa rurale FVG Umberto Martinuzzi, direktor goriške zveze Coldiretti Ivo Bozzato, Luca Monopoli iz šolskega urada za Gorico, vodja Javnega Zavoda za šport Nova Gorica Darjo Trobec, predsednik goriške sekcije alpincev Paolo Verdoliva ter razni predstavniki sodelujočih odraslih ekip. Tekmovalo jih bo trinajst: Nova Gorica 1, Nova Gorica 2 in Nova Gorica 3, Solkan, Šempeter-Vrtojba, Ločnik, Podturn-Sveta Ana, Pevma-Štmaver-Oslavje, Podgora, Madonina, Štandrež, Stražce-Sveta Gora-Placuta in ekipa EZTS GO (čezmejna ekipa z zaposlenimi). Vsaka ekipa bo štela največ dvajset članov. Igre GO! Games prireja Občina Gorica v sodelovanju z EZTSGO in Mestnima občinama Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba. Dogodek podpirajo številni sponzorji, med katerimi Cassa Rurale FVG, Goriziana Caffè, Campagna Amica Coldiretti, Irisacqua, Despar Nordest, Fructal in za jutranji del tudi Famila iz Ulice Torriani. Novost letošnje izvedbe so tudi mali zgodovinski vodniki, posvečeni posameznim rajonom, ki so nastali izpod peresa novinarja Roberta Covaza. Slednjim bodo posvetili kulturna srečanja.