V Mahleju se pogajajo, delavci pa medtem odhajajo sami

Potem ko so v šempetrski družbi Mahle v minulem letu napovedali, da naj bi letos odpustili 610 zaposlenih, se tam nadaljujejo posvetovanja in pogajanja. Seznam presežnih delavcev naj bi po besedah odgovornih v podjetju sprejeli v prihodnjih mesecih, delavci pa medtem odhajajo sami.

Kot je za STA potrdil predsednik konference Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije (Skei) podjetja Mahle Dejan Sirk, so v družbi iz Šempetra pri Gorici, ki se ukvarja s proizvodnjo delov avtomobilskih motorjev, še vedno v fazi posvetovanja. V tej mora delodajalec predstaviti načrt predvidenih novih procesov in postopkov.

V sindikatu si prizadevajo predvsem, da kar je le mogoče zaščitijo delavce in da procesa reorganizacije in selitve proizvodnje alternatorjev za motorje v Bosno in Hercegovino ne bi bila izvedena istočasno.

Kdaj točno naj bi bil seznam presežnih delavcev narejen, predstavnica družbe za stike z javnostmi Alenka Kravos za STA ni povedala, je pa potrdila, da pogajanja še vedno tečejo in da naj bi bil seznam pripravljen v kratkem. Ob tem je potrdila, da v skladu z oktobrsko napovedjo še vedno načrtujejo istočasno selitev in reorganizacijo.

Trenutne številke o tem, koliko zaposlenih naj bi moralo na koncu oditi iz družbe, tako še ni, saj bosta sindikat in svet delavcev šele po koncu tehničnih sestankov prejela vso ustrezno dokumentacijo, na podlagi katere bosta izdala mnenje o številu presežnih delavcev, nato pa sledijo pogajanja s predstavniki družbe.

Kot je še povedal Sirk, delavci medtem odhajajo že sami. Z natančno številko o odhodu v sindikatu ne razpolagajo, je pa Sirk potrdil, da v obdobju, odkar so seznanjeni s predvidenima selitvijo in reorganizacijo, beležijo več odhodov delavcev. »Ljudje se bojijo, da bodo ostali brez službe, trg pa k sreči zaenkrat še ponuja delovna mesta,» je povedal. Lani je sicer službo v omenjeni družbi izgubilo 170 zaposlenih.

V tem mesecu prav tako še vedno velja 36-urni skrajšan delovnik, nekateri sektorji, ki so potrebni, da zadovoljijo potrebe kupcev, delajo tudi 40-urnega. Vsi naj bi se na 40-urni delavnik vrnili februarja.

Podjetje Mahle ima sedež v Šempetru pri Gorici, poslovne prostore pa še v Ljubljani in Mariboru, Bovcu in Komnu. Družba je bila ustanovljena leta 1960 in po podatkih s spletne strani trenutno zaposluje skoraj 2000 ljudi, zaradi česar sodi med največje slovenske izvoznike in zaposlovalce v regiji. V družbi v sodelovanju s svetovnimi industrijskimi proizvajalci razvijajo in proizvajajo mehatronske izdelke.