V nesreči avtobusa podjetja APT umrl voznik

Vzroke nesreče preiskujejo. Reševalci ne izključujejo možnosti, da je voznika obšla slabost. Kolegi so ga namreč poznali kot zelo izkušenega voznika, poleg tega je do nesreče prišlo na nezahtevnem cestnem odseku.

Vozniku so takoj prihiteli na pomoč reševalci službe 118, ki pa so ugotovili, da je njegovo zdravstveno stanje kritično in mu niso mogli več pomagati.

Na kraju so bili tudi gasilci in lokalni policisti. Prispeli so tudi kolegi pokojnega voznika in nekateri prebivalci, ki jih je prestrašil močan pok.