Pred štandreškim pokopališčem so danes snemali enega izmed prizorov druge sezone nadaljevanke Volevo fare la rock star. Domačini so opazili, da se nekaj dogaja, ko se je parkirišče ob pokopališču napolnilo avtomobilov, tovornjakov in kombijev, nekaterih tudi iz Slovenije. Med štandreškim prizorom se je igralec Giuseppe Battiston sprehodil pred pokopališčem; v naročju je držal belega psička. Zakaj bo mogoče izvedeti, ko bodo nadaljevanko predvajali na televiziji.