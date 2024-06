Zapornik poškodoval policista

V goriškem zaporu je včeraj srbski zapornik z duševnimi motnjami nenadno in brez navideznih razlogov napadel policista. Slednji je uspel sprožiti alarm, pri čemer je na kraj nemudoma priteklo pet kolegov. Moški jih je udaril z nogo pisalne mize, ki jo je medtem razstavil. Eden od policistov, ki se je poškodoval, se je moral zateči v bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel zlom komolca in več udarcev. Zdraviti se bo moral več kot 15 dni. Zapornika so ustavili in priprli.

Policijski sindikat UILPA, ki je vest objavil, opozarja na kadrovsko podhranjenost v goriškem zaporu, ki razpolaga le s 25-odstotno zasedenostjo delovnih mest, pri čemer tudi poudarja, da ni naloga policistov varovati psihiatrične bolnike.