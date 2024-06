Zaživel je dom filmske umetnosti

V najstarejšem delu goriškega mestnega središča so ljubitelji sedme umetnosti dobili svoj dom. Eno izmed zaprtih trgovin v Raštelu so v okviru projekta BorGO Cinema. Črno belo v barvah spremenili v kulturno in ustvarjalno središče za umetnike, filmske ustvarjalce in avtorje, v njem pa bodo tudi odprli prvo čezmejno akademijo za izobraževanje na področju filma.

Nove prostore v Raštelu 57/59 so predstavili na včerajšnjem prazničnem odprtju ob prisotnosti predstavnikov združenj, ki sodelujejo pri uresničitvi projekta. Poleg predstavnikov združenj - Giuseppeja Longa za Hišo filma, Antonelle Perrucci za Cross-border Film School, Adriana Ossole za združenje èStoria, Mateje Zorn za Kinoatelje in Eleonore De Majo, koordinatorke projekta - so bili navzoči tudi režiser, scenarist in producent Francesco Ranieri Martinotti, ki je obenem tudi umetniški vodja projekta Via della creatività (Ulica kreativnosti), ter filmska igralca Anita Kravos in Costantino Seghi. Številno občinstvo so nagovorili tudi goriški župan Rodolfo Ziberna, odbornik za kulturo Fabrizio Oreti in predstavnik sklada Fondo audiovisivo FVG Alessandro Gropplero. Nove prostore, v katerem bodo izvajali dejavnosti v zvezi s filmsko umetnostjo, sta uredila scenarista Anton Špacapan in Daniele Braida.

Zamislili so si štiri projekte

Projekt BorGO Cinema bo prispeval h kulturnemu oživljanju starega mestnega jedra Gorice preko dejavnosti, ki obsegajo različna usposabljanja, delavnice kreativnega pisanja, produkcije in druge oblike širjenja filmske kulture. Dejavnosti v domu filmskih ustvarjalcev bodo izvajali s sredstvi iz sklada Borghi.

Projekt v čezmejni razsežnosti združuje štiri kulturne ustanove z goriškega področja in štiri projektne sklope s pretežno avdiovizualnimi vsebinami, ki bodo prednostno posvečeni pisanju, usposabljanju, promociji filmske kulture in avdiovizualni produkciji.