BOKSARSKA VREČA: Supermoč, ki je lahko nalezljiva

Vsak od nas razpolaga z določeno supermočjo. Z leti sem se prepričal, da to ni le lepa, motivacijska floskula, marveč realnost. Vsak od nas ima vsaj nekaj, kar ga razlikuje od drugih in poudarja njegovo edinstvenost. Če bi moral analizirati sebe, mislim, da je pri meni zelo razvita moč povezovanja (asociacije): zelo hitro opazim skupne točke pri popolnoma različnih pojavih. Včasih sem celo edini, ki to povezavo vidi (ali začuti?). Toliko bolj me čudi, ko je povezava tako očitna, da jo je nemogoče spregledati, pa jo kljub temu vsi spregledajo.

Na univerzi so mi pred meseci svetovali čtivo, ki bi ga moral poznati vsak menedžer, vodja podjetja in splošni upravitelj - Kako doseči dogovor: umetnost pogajanja. Leta 1981 so trije raziskovalci z Univerze Harvard - Roger Fisher, William Ury in Bruce Patton - objavili knjigo Getting to Yes, delo, ki predstavlja intuitivno, a radikalno spoznanje: stranke morajo prenehati braniti svoja stališča in se osredotočiti na interese. Kdor se pogaja, mora ljudi ločiti od problema. Ničesar ne smemo jemati osebno. Samo tako lahko poiščemo možnosti, ki prinašajo korist obema stranema. Finančni svet je to metodo hitro posvojil.

Kar me je med odkrivanjem te metode najbolj begalo, je bil pripis v knjigi, da so jo uspešno preizkusili že leta 1978 v sporu med Egiptom in Izraelom glede Sinajskega polotoka, kar je privedlo do zgodovinskega sporazuma v Camp Davidu. Harvardska metoda in njeni štirje stebri pogajanj (ljudje, interesi, možnosti, merila) so dokazali, da je mogoče doseči spravo med narodi, pri kateri zmagata obe strani. Na spletu je to lepo predstavljeno: »Z ločitvijo interesov od togih stališč so našli genialno rešitev: celoten Sinajski polotok se vrne pod popolno suverenost Egipta (izpolnjen egiptovski interes), vendar se območje popolnoma demilitarizira (izpolnjen izraelski interes). Izraelska varnost je bila zagotovljena, egiptovska zastava pa je spet plapolala nad Sinajem.«

Ali moram res prebuditi svojo supermoč ali pa je vsem jasno, da obstajajo metode, ki smo jih razvili zato, da bi lahko rešili zelo hude konflikte? Vsak bogataš je med raznimi knjigami drugih bogatašev nedvomno prebral tudi Kako doseči dogovor. Na najprestižnejših univerzah, na tečajih poslovnega vodenja in na usposabljanjih velikih investicijskih skladov že desetletja poučujejo, kako se pogajati. In vendar, ko gre za prave vojne, za rakete in civiliste, se zdi, da to orodje izhlapi. Lahko bi me poklicali, da jih seznanim s tem, koliko podobnosti je med rezultati iz tistih knjig in našo trenutno krizno situacijo.

Razumem, morda sem se prenaglil in je bilo v knjigi o pogajanjih verjetno pretežko videti povezavo med takratnim in današnjim časom. Nekaj tednov kasneje pa so mi z univerze pisali, da bi lahko poglobil taktike nenasilne komunikacije, ki jo je ob koncu sedemdesetih let vpeljal Marshall B. Rosenberg. Njegove teorije sem sicer spoznal že na gledališki akademiji, kjer je umirjanje konfliktov vsakodnevna skrb. Na področju menedžmenta je pomembno razviti čute, ki omogočajo transformacijsko vodenje lastnega sektorja, kar pomeni, da si mediator, koč (coach) in šef hkrati. Na srečo se danes zagovarja human sistem vodstva; ne potrebujemo histeričnih ali koleričnih ljudi. Rosenberg je to zelo dobro strnil v pojmu nenasilne komunikacije, kar pa ne pomeni, da smo z vsemi prijazni ali da se izogibamo konfliktom. Lahko bi rekli, da je to še globlji korak od Harvardske metode. Ni dovolj le pogajanje o interesih: naučiti se je treba opazovati brez obsojanja, izražati potrebe brez obtoževanja in postavljati prošnje namesto zahtev. Rosenberg ni ostal le v predavalnici. Nenasilno komunikacijo je ponesel v Izrael in Palestino, v Ruando, v ameriške zapore. Dokazal je, da pogovor s sovražnikom ni naivnost - ampak metoda. Ki deluje. Tudi takrat, ko se zdi vse nemogoče. Primer Ruande se me je globoko dotaknil, saj je vodil pogajanja med plemeni, ki so pretrpela genocid.

Moja asociativna supermoč se zdaj prebuja. Vse kaže na to, da diplomatske metode za končanje trenutnih konfliktov obstajajo in so zelo učinkovite. Zato me moja supermoč sili k trditvi: trenutno preprosto ni interesa, da bi imeli na Zemlji mir. Kdor trdi, da je treba poseči po orožju, je del tega trenda: vojna prinaša dobiček. Zato se ne smemo spraševati, zakaj še ne pridemo do mirovnih pogajanj med državami - gledati je treba izključno na zaslužek. Če se to zdi logično tudi vam, potem je moja supermoč nalezljiva.