Iz skladišča 19 pospremili okrog sedemdeset migrantov

V tišini in brez posebnega upiranja so migranti danes zjutraj zapuščali skladišče 19 v Starem pristanišču. Eden za drugim so prihajali iz temačne in razpadajoče stavbe, v kateri so nekateri preživeli le nekaj dni, drugi več tednov ali celo mesecev. Policisti in karabinjerji so jih mirno usmerjali proti točki za prvo identifikacijo, po zraku so odmevala navodila v angleščini, tolmača pa sta govorila paštunsko in nepalsko. Postopki so potekali brez napetosti in v izrazito kooperativnem vzdušju.
Malo pred 14. uro je bilo vsega konec. Policija in karabinjerji so med akcijo pregledali okrog 70 migrantov, 60 naj bi jih odpeljali v nastanitvene centre na Tržaškem. Šlo je za redni nadzor, kakršne sile javnega reda izvajajo na območjih, kjer se zadržujejo migranti. Vstopili so tudi v dva objekta pred skladiščem 19, a tam niso naleteli na nikogar, saj so bili vhodi že pred časom zapečateni. Pogled v notranjost skladišča 19, mimo katerega vsak dan vozijo avtomobili, avtobusi mestnega prometa, tovornjaki s terminala GMT, za njim pa je videti tudi tekače in sprehajalce, razkriva drugo plat zgodbe - življenje v razmerah, ki jih je težko opisati brez občutka nelagodja.
Pripadniki sil javnega reda so migrante že zjutraj pospremili iz objekta in jih postavili v vrsto pred vhodom v skladišče. Vsakega posebej so pregledali, preverili, ali imajo pri sebi nože ali druge nevarne predmete. Med tokratno akcijo niso našli ničesar, kar bi lahko služilo kot orožje. So jim pa začasno odvzeli pasove. Kot so pojasnili policisti, gre za običajen varnostni ukrep, saj lahko med policijsko racijo tudi pas postane nevaren predmet. Po končanem postopku jih vrnejo lastnikom, je zagotovil eden od policistov.
