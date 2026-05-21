Iz skladišča 19 pospremili okrog sedemdeset migrantov

V tišini in brez posebnega upiranja so migranti danes zjutraj zapuščali skladišče 19 v Starem pristanišču. Eden za drugim so prihajali iz temačne in razpadajoče stavbe, v kateri so nekateri preživeli le nekaj dni, drugi več tednov ali celo mesecev. Policisti in karabinjerji so jih mirno usmerjali proti točki za prvo identifikacijo, po zraku so odmevala navodila v angleščini, tolmača pa sta govorila paštunsko in nepalsko. Postopki so potekali brez napetosti in v izrazito kooperativnem vzdušju.

Malo pred 14. uro je bilo vsega konec. Policija in karabinjerji so med akcijo pregledali okrog 70 migrantov, 60 naj bi jih odpeljali v nastanitvene centre na Tržaškem. Šlo je za redni nadzor, kakršne sile javnega reda izvajajo na območjih, kjer se zadržujejo migranti. Vstopili so tudi v dva objekta pred skladiščem 19, a tam niso naleteli na nikogar, saj so bili vhodi že pred časom zapečateni. Pogled v notranjost skladišča 19, mimo katerega vsak dan vozijo avtomobili, avtobusi mestnega prometa, tovornjaki s terminala GMT, za njim pa je videti tudi tekače in sprehajalce, razkriva drugo plat zgodbe - življenje v razmerah, ki jih je težko opisati brez občutka nelagodja.