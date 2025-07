CARINE: Trump zmagal, Evropa kapitulirala

Medtem ko so članice EU včeraj različno ocenjevale trgovinski dogovor, je sporazum, ki sta ga naznanila ameriški predsednik Donald Trump in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, jasen pokazatelj tega, da je stanovalec Bele hiše absolutni zmagovalec, Evropska unija pa nedvomna poraženka trgovinskih pogajanj. Bruselj od samega začetka ni znal odreagirati na Trumpov že znan izsiljevalni modus operandi in je dobesedno kapituliral, saj je izbral kratkoročno relativno stabilnost na tržiščih na račun dolgoročno neuravnoteženega dogovora v korist ZDA. EU je ubrala pot dialoga, ki s Trumpom nima učinka. Bistveno več bi verjetno lahko dosegla, ko bi se s konkretnimi in ostrimi ukrepi takoj zoperstavila agresivni carinski politiki, nekako po zgledu Kitajske in Kanade. Boljši dogovor pa je dosegla Velika Britanija, ki je sicer Trumpu bolj »simpatična« od »goljufive« Evrope. Von der Leyen se lahko tudi pohvali s tem, da ji je uspelo znižati carine na uvoz vozil s 27,5 na 15 %. Ne smemo pa pozabiti, da bodo zdaj carine na večino evropskega blaga znašale 15 %, ko je pred Trumpom njihovo povprečje znašalo 4,8 %. Če dodamo 1350 milijard, ki jih bo Bruselj odštel za nakup ameriških energentov in za investicije v ZDA, ter šibek dolar, ki bo še okrepil učinek carin, je jasno, da je najbrž madžarski premier Viktor Orban tisti, ki je na najboljši način opisal dogovor: »Trump je von der Leyen pojedel za zajtrk«. V upanju, da si zdaj noče privoščiti še kosila in večerje.