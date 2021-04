CEPIVA: Solidarnost à la Kurz

Razdelitev dodatnih 10 milijonov odmerkov cepiva Pfizer je ponovno potrdila vse bolj načeto verodostojnost avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza, tako v Avstriji kot v EU. Na glas je kritiziral nepravično razdelitev cepiva med članicami, med katerimi so nekatere naročile premalo odmerkov. Ko pa je šlo zares, se ni udeležil solidarnostne akcije. Skupaj s Slovenijo in Češko se je Kurz postavil proti ostalim članicam, ki so Bolgariji, Estoniji, Latviji, Hrvaški in Slovaški namenili dodatnih 2,85 milijona odmerkov. Avstrija pa bo, namesto od Kurza napovedanih 400.000 odmerkov, prejela samo okoli 199.000 odmerkov.

Populistični Kurz se ne prvič vede tako. Dokaj načeti kancler že več časa skuša svoje napake (tudi Avstrija je po svoji krivdi naročila premajhno število odmerkov cepiva) prikriti na račun drugih. V Avstriji so to nezmožni politiki, tudi če sedijo v njegovi lastni vladi, ali visoki uradniki v ministrstvih koalicijskega partnerja, torej zelenih. V Evropi je za vse kriv Bruselj – od komisije navzdol.

Tokrat pa je Kurz na obeh političnih igriščih pošteno zdrsnil. Z njegovim nesolidarnim, neevropskim in nezanesljivim vedenjem se niso strinjale le velike članice EU in celo njegovi maloštevilni partnerji, tudi doma v Avstriji so spoznali, da je naredil klasičen avtogol. Tudi z moralnega vidika je bil odmev »solidarnosti à la Kurz« pri razdelitvi dodatnih odmerkov cepiva katastrofalen, politično pa je šlo za skrajno neumno potezo. Kajti Avstrija nikakor ni tako pomembna, da bodo drugi plesali po njeni piščalki. Kljub temu, da želi odmeven poraz na vseh frontah zdaj spremeniti v »soliden rezultat« in se postaviti za rešitelja Češke, ki ji bo pač morala pomagati »solidarna soseda Avstrija«.