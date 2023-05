DIRKA PO ITALIJI: Rogličevo slavje začinjeno s simboliko

Nepozabno. Epsko. Srčno. Slovenski kolesar Primož Roglič je z legendarnim podvigom na izjemno zahtevni višarski progi premagal prijatelja-nasprotnika Valižana Gerainta Thomasa in obenem prekleto smolo, ki ga je večkrat spremljala na sicer zelo uspešni kolesarski poti. Na strmem klancu mu je padla veriga, a hladnokrvni Kisovčan je trmasto in odločno spet stopil na kolo ter močno potiskal na pedale vse do cilja na vrhu Višarij. Ob progi ga je spremljal gost špalir slovenskih navijačev, ki so zasedli Kanalsko dolino. Po televiziji so poročali celo o petdeset tisočih. Morda jih je bilo manj. A Višarje so bile ovite v belo-modro-rdečo trobojnica. Rogličeva zmaga je bila na domačih Višarjah še toliko bolj simbolična. Češnja na torti Primoževe super kariere. Roglič je prvi Slovenec, ki je osvojil Giro. Preminuli Enzo Cainero, duša Gira v FJK, bi bil ponosen nanj. Predvsem pa na višarsko etapo. Videli smo pravi šov. Cainero je bil vizionar.