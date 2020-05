DRUGA FAZA: Zdrava pamet

Kaže, da je italijanski premier Giuseppe Conte z vladno uredbo, ki z običajno nejasnostjo določa omejitve v t. i. drugi fazi, apeliral na odgovornost Italijanov. Podobnega, celo nekoliko bolj fleksibilnega mišljenja je tudi predsednik FJK Massimiliano Fedriga, ki je po začetnih izredno strogih odredbah tokrat pristal celo na to, da lahko tečemo brez zaščitne maske, ko smo povsem sami.

V Italiji smo se včeraj kar čez noč znašli v novem svetu, tako da se moramo šele privaditi na svobodo, ki nam jo dopuščajo, čeprav so druge, od koronavirusa manj prizadete evropske države že odmerile več prostosti. Nekatere od samega začetka, kot na Švedskem, kjer so državljanom dejansko dovolili skoraj vse, šole, bari in restavracije pa so bili vseskozi odprti. Marsikdo je strategijo ostro kritiziral, saj je napovedoval pravo katastrofo, švedski podatki o okuženih in žrtvah pa zaenkrat le niso katastrofalni.

Švedski državljani so bili namreč dovolj zreli, da niso pretiravali. Sami so razumeli, da bodo na svoji koži občutili posledice morebitnega neprimernega obnašanja.

Marsikdo verjame tudi, da je švedski model mogoče aplicirati le na Švedskem, predvsem zaradi discipliniranosti tega naroda. V Italiji pa so se zdaj, nekateri bolj, drugi manj, prepričali, da se lahko tudi Italijani vedejo primerno. Če parafraziramo Contejeve besede, so ljudje potrebovali skoraj dva meseca za to, da so razumeli, kako je ta epidemija huda. Tudi zaradi tega so bili ostri ukrepi nujni. Zdaj pa je vlada omilila predpise, saj verjame oz. hoče verjeti, da so državljani v sebi razvili nek večji »samodisciplinski čut«.

Lahko torej domnevamo, da je nejasnost včasih skoraj namerna. Primer tega so že sloviti »congiunti«, svojci, katerim so dodali tudi partnerje. Ker nas zaradi zasebnosti ne bo nihče spraševal, koga želimo obiskati, bo najbrž nemogoče preveriti, ali se res odpravljamo k »sinu sestrične svoje soproge«, ki ga smemo obiskati, ne pa k najboljšemu prijatelju, s katerim smo delili večji del življenja, obisk pri njem pa je prepovedan. Vlada računa, da bodo ljudje ravnali cum grano salis, z zdravo pametjo, posredovala pa je tudi jasno sporočilo. Če bo obnašanje ljudi neprimerno, če bo krivulja novih okužb spet narasla, nam bodo zdajšnjo »prostost« ponovno odvzeli. Tokrat so se v Italiji odločili, da zaupajo ljudem, ki imajo zdaj svojo usodo in svobodo v lastnih rokah.